華航促銷 洛杉磯往返台北最低865元
中華航空（China Airlines）日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日起至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各艙等的機票都有6%至8%的折扣，9月出發洛杉磯至台北往返機票價格含稅最低可達865元。
華航地區營業經理李宜真表示，這是今年機票的最後促銷，年底開啟促銷將針對明年機票，所以今年想乘坐華航出行的旅客要抓住這個難得機會。促銷針對華航的北美航線往返台北、曼谷和菲律賓等城市。各個艙等都有折扣，像是9月淡季出發，從洛杉磯到台北往返官網含稅價格低至865元，通過折扣能省40元。豪華經艙含稅價格低至1860元，最多可省135元。如飛往菲律賓，9月中旬洛杉磯至菲律賓往返機票價格是743元起。
李宜真說，今年暑期華航每個航班都客滿，預計該現象會持續到8月初，目前載客率都超過2019年同期，顯示民眾報復性出遊的威力。因此此次促銷的出發日期要從9月淡季開始，華航現在洛杉磯和安大略機場出發，每周共有17航班，旅客可根據行程自由選擇。
華人姜小姐計畫今年10月去台灣旅行，她說，10月份台灣天氣沒有那麼炎熱，正好可以利用這個折扣，不到900元搞定機票，還能利用近期美元升值的優勢買買買。
華航除機票價格促銷吸睛外，也推出美食營銷，像台灣出發到歐洲、美加長程航班推出由頤宮精心設計的華航專屬菜單，讓豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的所有旅客都有機會在雲端享受米其林三星級美食。豪華商務艙以頤宮四品前菜揭開雲端饗宴的序曲，包含陳醋蘿蔔、川味口水雞、香滷蓮藕及糖芋頭；主菜推出「芋頭鴨絲米粉」為頤宮經典私房推薦菜。另外還有超人氣酥皮焗叉燒包和港式甜品腐竹薏米糖水，主菜選項另推出頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」
豪華經濟艙及經濟艙也可吃到充滿「港式風情」的三星料理，豪經艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯，經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯。豪華商務艙及豪華經艙旅客還可於出發前，透過華航網站預選餐點。
華航還有住宿營銷，截至今年12月29日，華航聯合華航諾富特旅館提供促銷優惠，享受旅館官方「當日最優價格」的五折，外加10%服務費。旅客需購買中華航空、華信航空的國際航線機票才享有優惠房價。此優惠僅適用於搭乘班機起飛前兩天及抵台後兩晚入住。每張機票限訂一間客房。訂房時間從即日起至2023年12月29日止。
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