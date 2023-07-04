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南加旅館罷工華資影響小 朋那維丘6月已續3年新約

記者張宏／洛杉磯報導
位於洛杉磯市中心最大的華資酒店朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）在6月中下旬已與員工簽署3年協議，沒有受到此次罷工事件影響。（取材自旅館官網）
位於洛杉磯市中心最大的華資酒店朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）在6月中下旬已與員工簽署3年協議，沒有受到此次罷工事件影響。（取材自旅館官網）

洛市旅館業大罷工3日持續，華人業者受影響有限。Unite Here Local 11成員有多達1萬5000名員工參加罷工，位於洛杉磯市中心最大的華資酒店朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）因和員工在6月中下旬就已簽署3年協議因此沒有受到罷工影響，華人經營的中小型旅館員工也不在罷工之列。

朋那維丘旅館毗鄰道奇體育館和迪士尼音樂廳等地，交通便利，佔地11萬平方呎，擁有5棟35層大樓，可容納1300多名客人，可謂洛市最大旅館。老闆Peter Zen表示，旅館員工合約是6月30日到期，他們在6月20日左右就已完成3年的續約，所以沒有受到罷工影響。通膨那麼高，員工的薪水肯定要漲，加薪也能刺激員工提高工作效率。

他說，員工是旅館重要的財富，這裡很多員工都已工作多年，是像家人一樣的存在。旅館在疫情結束初期一度受到人力短缺困擾，但現在人力短缺已沒有一年前那麼嚴重，到今年底前都沒有人力問題。只希望航空業保持穩定，才能為旅館帶來更多更穩定的客源。

這次罷工主要影響洛縣和橙縣65家大型酒店，包括麗池卡登（Ritz-Carlton）、希爾頓（Hilton）、萬豪（Marriott）和四季（Four Seasons）等，華人經營的中小型旅館多未受到影響。旅館業者楊茂生在洛杉磯市區有兩個旅館，但都是中小型旅館。他說，他的旅館70多個單位，小型旅館員工多數都是長期工作，基本沒有組成或加入工會的必要。

楊茂生表示，華人買大型旅館，第一個問題就是有無工會。工會是業者最頭痛的問題，業者無權阻止員工成立工會，也無法要求員工解散工會。這次導火線是洛市計畫把旅館員工基本時薪漲到25元，雖然法令還在審議，但是因為上漲幅度很大，很多旅館業者受不了，組織相關團體去遊說和反抗，由此引發工會的激烈抗議。上漲時薪對業者很不公平，提高工資造成的經營成本上升，通常會轉嫁到消費者身上。倘若客人因高價望而卻步，轉而去其他地方，這對洛市沒有什麼好處。

旅館業者汪蔚興的旅館基本在橙縣，他表示，目前這波罷工風潮沒有影響到他們，現在頭疼的是員工短缺問題。大部分員工很難找，幾乎所有部門都短缺，基層員工短缺更嚴重。汪蔚興說，現在都是超過最低時薪在請人，像迪士尼附近旅館開出20多元的時薪，卻還是請不到人。如今的問題不是客源，而是是否有足夠、有經驗的員工幹活。倘若聘請新人，從頭訓練也很花時間與人力。許多旅館業者今年的經營以保守為主，做一些盡可能的硬體和軟體更新和改進。

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