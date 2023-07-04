隱瞞母死30年 男詐領福利金80萬元

加州65歲男子贊帕奇日前承認隱瞞母親之死30年，收取超過80萬元的福利。(ABC 10 news San Diego推特）

USA Today報導，加州 65歲男子贊帕奇（Donald Felix Zampach），日前承認隱瞞母親之死30年，收取超過80萬元福利 。

來自聖地牙哥縣波威（Poway）的他，日前在聯邦法院承認洗錢和社會保障詐欺 罪，並承認隱瞞早於1990年去世母親的死亡訊息，偽造證據。他將面臨25年監禁。根據加州南區美國檢察官辦公室，他在文件和所得稅申報表上簽名，以繼續獲得政府福利。

美國檢察官格羅斯曼（Randy Grossman）在新聞稿中表示，「這起犯罪事件被認為是該地區同類案件中持續時間最長、規模最大的詐欺案。這名被告並不只是被動的收集政府郵寄給已故母親的支票。這是一場跨越30多年，精心策畫的詐欺行為。」

贊帕奇告訴相關單位，1990年他母親在日本去世之前，他以詐欺手段，將她的房屋轉給自己，並聲請破產。律師辦公室稱，在母親去世後，贊帕奇偽造其母簽名，繼續從社會安全局（Social Security Administration，SSA）領取其養老金，並從國防部財務會計服務處領取年金。

當局稱，贊帕奇還承認，利用母親身分在至少九家不同的金融機構開設信用帳戶，導致這些機構蒙受2萬8000元損失。他稱，洗錢是為了償還位於波威的住家貸款。總計他在1990年11月至2022年9月期間，至少收到83萬238元福利。

格羅斯曼說，贊帕奇提交虛假的所得稅申報表，冒充母親簽名，當調查人員詢問他時，他聲稱母親還活著。

根據認罪協議，他同意支付超過83萬元，同時沒收波特住宅作為賠償。目前他已獲保釋，等待9月20日量刑聽證會。