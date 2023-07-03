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勞資談不攏 南加酒店職員國慶日周末假期罷工

編譯陳盈霖／綜合報導
由於談判陷入僵局，南加州數千名工會酒店員工2日舉行罷工。（取材自KTLA 5）
由於談判陷入僵局，南加州數千名工會酒店員工2日舉行罷工。（取材自KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，在關於提高工資和福利的談判失敗後，南加州數千名工會酒店員工2日舉行罷工，這是酒店業一年最繁忙之一的國慶日周末假期。

酒店工會Unite Here Local 11聯合總裁彼得森（Kurt Petersen）表示，「我們的成員首先被疫情摧毀，當這個行業得到救助時，我們卻遭削減。現在，酒店談判代表們決定休假4天，不再繼續談判。」

Unite Here Local 11成員有多達1萬5000名員工參加罷工，影響洛縣和橙縣65家主要酒店，包括麗池卡登（Ritz-Carlton）、希爾頓（Hilton）、萬豪（Marriott）和四季（Four Seasons）等酒店。

當天上午6時30分，數百名酒店員工聚集於洛杉磯市中心的洲際酒店（Intercontinental Hotal）和萬豪（JW Marriott）酒店外，拿著標語進行罷工。員工們尋求更好的工資、健康保險和養老金。

在洲際酒店客房部工作的洛佩茲（Emely Lopez）表示，「我們基本上是在要求必需品，因洛杉磯生活成本，在過去幾年不斷飆升，住在這裡太貴了。我們之間有愈來愈多人搬離這裡，到棕櫚谷（Palmdale）或河濱（Riverside）等地，這裡工作成本太高了。」

她還指出，雖然兒子有加州醫療補助保險（Medi-Cal），但以自己目前工資，自己也負擔不起，因為她還需支付房租、汽車貸款與油錢等開銷，「我將很快沒有保險。」

代表洛杉磯地區大部分酒店的洛杉磯酒店協會（The Hotel Association of Los Angeles）發表聲明稱，他們一直在年底合同到期前，與工會「積極進行善意的集體談判」。

他們還表示，罷工期間將繼續提供優質服務，歡迎到洛杉磯旅遊的遊客。

這個由44家洛縣與橙縣酒店組成的協調談判小組告訴KTLA 5電視台，「我們知道市中心和西區幾家酒店員工正在罷工，這是在預期中。我們已做好充分準備，繼續經營酒店。」

洛杉磯 罷工 保險

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