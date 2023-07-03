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謝安達訪世界日報 強調反仇恨犯罪

記者王若然／蒙特利公園市報導
美國聯邦眾議員謝安達（中）將參選2024年聯邦參議員，6月28日在前核桃市長蘇王秀蘭（左）的陪同下拜訪洛杉磯世界日報，與該報社長于趾琴（右）交流意見。（記者王若然／攝影）
美國聯邦眾議員謝安達（中）將參選2024年聯邦參議員，6月28日在前核桃市長蘇王秀蘭（左）的陪同下拜訪洛杉磯世界日報，與該報社長于趾琴（右）交流意見。（記者王若然／攝影）

美國聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff）6月28日拜會洛杉磯世界日報，向華人社區說明他參選2024年聯邦參議員的政策理念，表達他對亞太裔社區關心議題的重視，並與洛杉磯社社長于趾琴針對當前焦點話題交流意見。

謝安達介紹了他競選政見，包括為反對仇恨犯罪、提升公共安全、保衛美國民主等。

謝安達2001年起開始擔任國會眾議員職位，先後代表過加州第27選區、29選區、28選區和第30選區。謝安達說，他與南加華人區淵源甚遠，曾代表過的城市包括蒙特利公園市，巴沙迪那等，後來選區重畫，他代表的地區逐漸往西邊靠攏。他還特意取了中文名字，有刻著中文名字的印章。在當選聯邦國會眾議員之前，他於1996年至2000年間擔任加州第21選區參議員。

談及競選政見，謝安達稱表示，會繼續致力於保衛美國民主、幫助小企業、提升公共安全以及解決遊民問題。對於亞太裔社區，謝安達特別談及仇亞現象，稱川普總統是「煽風點火」，掀起仇亞現象，對此要付一定的責任。如今疫情過去，這種現象仍存在，這令人悲哀。他也曾在國會提案反仇亞法案，保護亞裔群體的安全。

在今年1月蒙特利公園市槍擊案發生後，謝安達第一時間了解現場情況，與市議員聯絡看是否能幫上忙。他說，痛定思痛，應該反思這起悲劇是否可以避免，他會繼續反對槍枝濫用，保護民眾的安全。

曾任眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席的謝安達表示，會致力於在國際安全調查中消除對亞裔的刻板印象，抹去對亞裔的偏見，避免對該群體錯誤的懷疑。

洛杉磯世界日報社長于趾琴感謝謝安達的到訪，並介紹了世界日報在華人社區扮演的角色，期望能建立起華人與華人、華人與故鄉及華人與社流社區間的橋樑。她還針對小企業的援助、新經濟發展法案及未來競選方向等，與謝安達交流，雙方將可加強合作，共同為增進亞裔社區福祉而努力。

華人 亞裔 蒙特利公園市

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