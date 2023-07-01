紓解洛縣及聖蓋博谷交通 57/60高速路擴建工程動工

由聯邦、加州和洛杉磯縣及聖蓋博谷多個城市共同合作的57/60交匯交通瓶頸緩解項目第三階段工程30日動土，全程兩哩的建設工程預計耗資4億4100萬元，歷時5年，2028年7月可望竣工使用。（記者楊青／攝影）

由聯邦、加州 和洛杉磯 縣及聖蓋博谷多個城市共同合作的57/60交匯交通瓶頸緩解項目第三階段工程30日動土，全程兩哩的建設工程預計耗資4億4100萬元，歷時5年，2028年7月可望竣工使用。

包括聯邦眾議員金映玉、趙美心、Grace Napolitano、Norma Torres，加州參議員紐曼、Susan Rubio，洛杉磯縣政委員蘇麗絲，以及來自鑽石吧 、核桃市、波莫那、阿蘇薩、工業市、克萊蒙、蒙地貝婁等城市的民選官員，聖蓋博谷政府聯盟、洛杉磯縣地鐵局、加州交通廳等代表參加當天的動工儀式。

鑽石吧市長周柏華作為東道主首先發言表示，幾十年來，57/60好公里交匯處一直是地區通勤民眾和商家的一大負擔，第三工程的啟動意味著改善工程將邁出重要一步，渴望工程順利完成，讓附近居民和商家見證從住家到工作地點通勤的安全和效率顯著改善，工程也可望對民眾和他們的後代未來生活產生積極影響。

57/60交匯路段多年來一直被視爲全美最繁忙、最複雜也交通擁堵和安全隱患最爲嚴重的地段之一。該地段不僅是57號和60號兩條州際公路的交叉口，也是連接洛杉磯縣、橙縣和聖伯納汀諾縣的交通樞紐，短短兩英里的幹道經過鑽石吧和工業市，每天車流量35萬輛次，日卡車流經量居全美第七，由於車道在此一地段突然收窄以及卡車和通勤車輛的危險穿插，這個交口也是南加州卡車事故最多的路段之一。

該項改造項目將設計一系列重要的道路改善項目，包括重新配置坡道和交叉口，增加主線道和旁路車道，分流車流，緩解危險的車道穿插行為。目前工程資金已通過聯邦、加州和地方來源獲得保障，其中包括加州SB1貿易走廊增强計畫（TCEP）基金的2億3990萬元，洛杉磯縣M提案地方銷售稅基金的1億萬7560萬元，聯邦重建美國基礎設施（INFRA）計畫的2700萬元以及工業市額外提供的160萬元。