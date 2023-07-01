獨立日假期 公路警祭最嚴執法 籲注意速限、勿酒後開車

獨立日長假期間，加州公路巡警局將落實最嚴執法。（本報資料照片）

加州 公路巡警局（California Highway Patrol）表示，警方將在6月30日晚間6時至7月4日深夜11時59分間，在洛杉磯 縣境內的所有道路實施「最嚴執法期」（maximum enforcement period），派出所有可以調動的警力以防堵酒駕或使用藥物還開車等危險行為。

加州交通安全辦公室（California Office of Traffic Safety）主任魯尼（Barbara Rooney）強調，最嚴執法的意義在於，藉由徹查超速、酒駕等危險、違法行為，以全面保護用路民眾的安全。她說，不論長假期間是要到附近或遠地，民眾都該做好準備，CHP希望民眾與家人都能安全度過長假。

2022年獨立日的最嚴執法期間，加州警方在各地逮捕了近千名DUI（酒後駕駛），接近2021年獨立日期間的人數。不過，仍有44人在2022年獨立日假期間因為事故死亡。

公路巡警局局長杜里（Sean Duryee）強調，對於任何可能威脅他人性命的行為，警察 都會採取零容忍的作法，因為危險駕駛是加州交通嚴重的威脅，CHP有責任要保護民眾。他說，超速每年都是加州車禍的最大原因，數以千計的人受傷、數以百計的人死亡，開慢點才能維護道路安全，因此每個用路人在假期間出門時都該注意速限、開車時不要分心，繫好安全帶且不要酒後開車。