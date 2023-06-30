招生考量族裔被推翻 加大總校長失望：盡可能追求多元

加州大學總校長德雷克對高院裁決大學招生禁止考量種族因素表示失望。（檔案照，記者丁曙／攝影）

6月29日為最高法院否決北卡羅來納大學和哈佛大學基於種族背景的招生 計劃，加州政界、學界各自表達立場，加州聯邦眾議員金映玉（Young Kim）喝采，而加州大學 （University of California）總校長德雷克（Michael V. Drake）則表失望，並且強調盡一切可能追求多元目標。

加州眾議員金映玉說，所有學生都應該能夠實現他們的美國夢。但是，基於種族考量的教育 政策分裂了國家，損害全球競爭力，並且阻礙學生充分發揮潛力。這些脫離現實的政策使實現美國夢變得遙不可及。

「我們不應該發出錯誤的信息，即一個人的種族和背景比一個人的優點和性格更重要。 今天的裁決對於所有背景的學生來說都是一個巨大的勝利。我一如既往地尊重最高法院的判決，並希望高等教育機構也這樣做。」

德雷克6月29日對最高法院禁止大學招生考量種族因素的裁決表示失望，未來將繼續利用一切可用的工具來追求實現校園多元化的目標。

學生多樣性仍然是加州大學的首要任務，加州大學將繼續利用一切可用的工具來追求這一目標。 吸引、支持和留住多元化的學生群體可以帶來更好的教學質量和教育成果、顯著的社區效益和整體公平性。

自從27年前加州209號提案禁止在招生時考慮種族因素以來，加州大學調整了招生實踐以遵守法律，同時繼續積極尋求增加學生申請、招生、入學和保留多樣性的途徑 。通過全面的招生審查流程，加大在這一領域取得了重要進展，但是還有更多的工作要做。 最高法院的裁決禁止其他高等教育機構使用這一重要工具，考慮種族並不是解決大學招生不平等問題的最終解決方案，但卻是解決系統性缺陷的必要途徑。 如果沒有這項措施，加大就必須更加努力地找出並解決阻礙多元化學生追求和實現高等教育的社會不平等的根本原因。

他強調，加州大學繼續努力創造更清晰的大學途徑並解決招生不平等問題，隨時準備分享專業知識和經驗教訓，與合作夥伴們共同實現反映美國豐富多樣性的高等教育的格局。

加州大學是美國最大的公立大學系統，擁有十個分校和全職學生23.8萬人，其中7個分校為美國大學協會成員。