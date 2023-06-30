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史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

最高院禁止招生考量種族 華人：遲到幾十年的喜訊

記者楊青/洛杉磯報導

聯邦最高法院今天禁止大學在招生時使用種族和族裔為基準，消息在洛杉磯華人社區迅速傳播，不少家長和學生奔走相告，準備申請攻讀名校的高中生們更是歡欣鼓舞，紛紛表示「這才是美國教育應有的公平」。

29日一早該判決就在華人社群上滾動刷屏，引起空前討論。不少家長認為，這項裁決對努力學習的亞裔孩子是一個遲到幾十年的喜訊，優秀的亞裔孩子未來終於可以不被膚色和族裔身份捆綁，大展身手。

疫情期間兩個孩子先後上大學的東洛杉磯學院教授劉榮文表示，對大部分的家長和學生來講，高等法院29日的裁決是歷史性的勝利，非常令人興奮，這些年社會各界人士的努力沒有白費。他表示，要不要根據學生族裔來決定錄取，是一個非常尖銳的問題，雙方立場都很堅決，也都能找出很多的理由來支持各自理念。美國可以允許不同聲音，最後由最高院做出決定，這正是美國民主的偉大。

聖瑪利諾華人家長林女士表示，行之有年的平權法案，近年在部分大學的錄取時走到了極端，她的孩子2021年高中畢業，當年整個學區沒有一名學生被藤校錄取。她認為她的孩子非常優秀，聖瑪利諾學區也非常優秀，但那年卻被所有藤校剃光頭，為什麼？

疫情期間孩子上大學的多位華人家長表示，他們深深體會到多年來所謂的平權法案，對亞裔和白人學生的不公平，在部分錄取官心中，華人學生的SAT成績要減掉280分，再與其他學生比較。這種情況在疫情期間更極端，很多學校選擇錄取不看SAT成績，努力學習的華人學生光彩被攔腰斬斷。

孩子在疫情期間獲得藤校錄取的格蘭杜拉（Glendora）華人家長李先生表示，他的孩子雖然被藤校錄取，但他依然感受到錄取考量族裔所造成的不平等。2021年，格蘭杜拉學區近千名高中畢業生，只有三人獲藤校錄取，一名白人，一名亞裔和一名非裔。結果哈佛與耶魯的名額，落在那名非裔學生頭上，讓幾乎整個高中的老師和學生都感到不可思議，因為這位非族裔學生平時的表現，只是中等偏上。

高等法院29日的裁決也讓很多華人的討論發酵到加州的大學錄取中。2020年，加州民主黨發起ACA-5公投，試圖修改加州憲法， 讓加州的公立大學和政府部門在招生/招聘時，必須考量族裔。投票結果是42.77%支持，57.23%反對，全加州只有兩個縣（舊金山和洛杉磯）的選民，贊成率超過反對率。

支持者認為，大學錄取考量族裔，是為照顧弱勢群體；反對者則質疑，倘若要平權，NBA、MLB和NFL等體育聯盟選拔球員時，也應該考量族裔，不應該出現當前亞裔球員佔比較少的情況。（相關新聞見B2）

華人 加州 亞裔

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