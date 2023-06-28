涉殺2韓裔老婦 華裔護工遭訴

鑽石吧「幸福居家老人護理中心」（Happy Home Care）護工李建春被控謀殺兩名老婦。（本報檔案照）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康（George Gascón）宣布，鑽石吧 「幸福居家老人護理中心」（Happy Home Care）華人護工李建春（Jian chun Li，譯音）27日下午被指控在鑽石吧（Diamond Bar）市的一間老人安養院謀殺了兩名韓裔 老年婦女。

賈斯康說，「快樂之家護理中心的兩名老年婦女慘遭殘忍謀殺，明確地提醒我們的護理機構需要加強警惕和審查。我們必須確保所有看護者對其行為負責。我們的心與這些受害者的家人同在，我們將不懈努力，為他們帶來應有的正義。」

李建春，出生於1982 年 7 月 28 日，案件編號 KA133243，被指控犯有兩項謀殺罪。 他定於明天（6月28日）在洛杉磯縣高等法院波莫納分院（Los Angeles County Superior Court, Pomona Branch） N庭受審。

6月24日，洛杉磯縣警察局警員接到來自鑽石吧藍寶石峽谷路23800街區的一家輔助護理機構的緊急報警電話。當警員到達時，發現 75 歲的李滿（Monica Moon Lee，譯音）和 83 歲的朴熙淑（Hee Sook Park，譯音）已經被殺，這兩名老婦都住在該老人中心。

進一步調查顯示，李建春涉嫌殺害受害人。此案仍在洛杉磯縣警局調查中。