今夏首波 熱浪周末襲南加 內陸恐達115度
南加州持續的「六月陰霾」即將成追憶，因為今年夏天的第一波熱浪預計本周末來襲。
據國家氣象局的說法，氣溫將保持溫和，直到周五，屆時將發展出一個高壓系統，導致氣溫升至90度至100度之間，持續至7月4日的國慶日假期。
預計於本周五至下周二，聖費南度谷及聖蓋博谷的氣溫會達到華氏95度左右。內陸帝國沙漠地區的氣溫最低也至華氏100度，而棕櫚泉預計在熱浪高峰期的周六達到華氏115度。
洛杉磯的最高氣溫將維持在華氏80度左右。官方呼籲南加州居民為避免中暑，建議待在遮蔽處或有冷氣的地方、多喝水、穿寬鬆的衣服以及使用防曬乳避免曬傷。提醒民眾於鎖車前，先確保車內沒有任何兒童、年長者或寵物。
隨著濕度下降且氣溫於7月4日之前上升，任何煙火的火花都可能導致近期枯萎的高草作物引發火災。
因應炎熱夏天，有媒體整理以下提供五個南加州避暑好去處：
Annenberg 社區沙灘別墅（Annenberg Community Beach House in Santa Monica）
佔地五英畝的沙灘別墅對外完全免費開放。除了游泳池，遊客還可以享受噴水區與遊樂區，並可進入聖塔蒙莫尼卡州立海灘。
玫瑰碗游泳中心（Rose Bowl Aquatics Center in Pasadena）
提供休閒與競賽游泳，遊客亦可參加水上健身課程或報名游泳課。
營業時間為周一至周五上午5時30分至晚上9時，周六上午5時30分至下午5時，周日上午8時至下午5時。
聖塔蒙尼卡游泳中心（Santa Monica Swim Center in Santa Monica）
夏季皆對外開放，提供休閒游泳，並提供游泳課程、訓練計劃與水上有氧課程。
好萊塢運動中心（Hollywood Recreation Center in Hollywood）
有多個跳板、一條螺旋水滑梯，以及半遮蔽長凳環繞的區域，方便不想淋濕的人坐下休息。
入場費為成人四美元，17歲以下兒童與殘障人士為一美元。
Alondra 水上中心（Alondra Aquatic Center in Lawndale）
設有噴水區與游泳池區，對外開放。除了游泳，遊客還可以享受滑板公園、燒烤區，或報名參加夏季活動計劃。
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