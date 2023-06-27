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美國高爾夫公開賽 2度選定洛市

編譯胡立宗／綜合報導
2023年美國公開賽的冠軍得主Wyndham Clark。（路透）
2023年美國公開賽的冠軍得主Wyndham Clark。（路透）

美國高爾夫協會（USGA）宣布，2031年第131屆美國高爾夫公開賽（U.S. Open）賽場選定洛杉磯市寶馬山花園（Pacific Palisades）的里維拉鄉村俱樂部（Riviera Country Club），時間為2031年的6月12日至15日。

洛杉磯鄉村俱樂部上周才剛舉辦完美國公開賽，另一個洛市球場又獲選為公開賽場地，洛市市長貝斯（Karen Bass）說，不但美國高爾夫公開賽兩度選定洛市，去年的美式足球超級盃也在洛市舉辦，接下來還有足球世界盃與奧運，洛市不愧是全美的「冠軍之都」。

里維拉俱樂部在高爾夫球界算是知名場地之一，1948年的美國公開賽在此舉辦，1998年的美國長春公開賽（U.S. Senior Open）、2017年的美國美國業餘錦標賽（U.S. Amateur Championship）也在此舉辦。2026年也將成為美國女子公開賽（U.S. Women's Open）與2028年的奧運賽場。

另外，許多好萊塢名人都是里維拉俱樂部的會員，老虎伍茲（Tiger Woods）1992年首度參加職業高爾夫PGA賽事也在此地，捷恩斯邀請賽（Genesis Invitational）也長期在此舉辦。USGA表示，能將美國公開賽在這樣聲譽卓著的賽場舉辦，讓人格外期待2031年能為高爾夫歷史寫下新頁。

足球 洛杉磯 奧運

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