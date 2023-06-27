趙美心籲拜登 擴大聖蓋博山脈保護區

聯邦眾議員趙美心（中，紅上衣者）呼籲拜登總統將10萬9167英畝的公共土地納入聖蓋博山脈國家保護區。（趙美心辦公室）

6月26日，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）與當地官員、社區領袖和本地居民一起，共同呼籲拜登 總統將10萬9167英畝的公共土地納入聖蓋博 山脈國家保護區（San Gabriel Mountains National Monument）。

趙美心指出，聖蓋博山脈是全美最原始和最美麗的公共土地之一，而且就在這個國家人口最密集，卻最缺乏公園的地區附近。她希望拜登總統能通過將西天使國家森林（Western Angeles National Forest）納入國家保護區，為社區、特別是弱勢家庭提供更多與自然相連的機會，並保護洛杉磯 縣約三分之一飲用水的來源、促進當地經濟、改善公共健康和自然環境。

帕迪亞也提出通過投資加州公有土地法案保護這裡獨特的自然環境和美麗風景。他表示，對於洛杉磯縣居民來說，聖蓋博山脈一直是他們與大自然最好的連接。對於許多洛杉磯地區的低收入家庭來說，這是他們唯一接觸綠地以及所帶來的教育和健康益處的途徑。

致力於保護洛杉磯周邊環境的非盈利組織「Nature for All」表示，聖蓋博山脈為洛杉磯縣居民提供70%的可用開放空間和30%的飲用水，有超過1800萬人口在這些土地的90哩範圍內生活。擴大保護區範圍不僅可以保護洛杉磯縣的重要飲用水來源、尊重該地區的文化和歷史，還將保護野生動物遷徙通道和棲息地，防止黑熊、山獅、郊狼、大角羊和騾鹿等受威脅和瀕危物種無家可歸。倡議者希望拜登總統利用「古蹟法」（Antiquities Act）來實現這一目標。

蒙特利公園市副市長、「Nature for All」董事會主席黃泰平（Thomas Wong）表示，聖蓋博山脈國家保護區是加州寶藏之一，但目前該保護區尚未包括西天使國家森林中的洛杉磯河流域，這是該地區重要的飲用水和綠地來源，希望拜登總統採取行動。