假藤校教授詐財新生上當 先匯支票騙禮卡再取消

誆騙受害人買禮卡的手法翻新，有詐團假冒名校教授騙新生。（取材自Unsplash）

驪歌聲落，告別高中生涯的畢業生對秋季開始的大學新生活充滿期待。但聖蓋博谷華人 社區近日卻連續傳出獲得名校錄取的新生被網路詐騙 團夥「釣魚」，騙子假冒長春藤或頂級大學教授、使用與教授本人極其相似的電子郵址，邀請新生「做研究項目」，然後利用付給報酬和支付費用的時間差詐騙新生，有華人新生明察秋毫懸崖勒馬，有新生則上當受騙，白白損失近千元。

格蘭杜拉高中今年剛剛獲得全美頂尖名校錄取的C同學，三周前開始陸續收到多所「名校教授」的聯絡郵件，其中包括錄取他的一所藤校「教授」的電子郵件。這位教授熱烈祝賀他獲得錄取，表達對今年秋季校園見面的期待，同時表示正在做一個歷史學方面的研究項目，需要像C同學這樣聰明勤奮且對人文議題有興趣的學生幫忙，問他願不願意加入研究項目。該教授還表示，他的項目獲得不少研究經費，加入研究項目的學生一個月的工作可以獲得1000元的報酬。

C同學喜出望外，名校果然不同尋常，還沒有正式踏入校門，就已有工作和研究機會。他將好消息告訴家人，全家都為他高興。

為更多瞭解教授和研究項目內容，C同學前往被錄取的名校網站，打入那位教授的名字，果然看到教授的名字以及多年的研究成果。

接下來幾天，這位「教授」通過電子郵件發來不少鏈接，介紹研究項目。C同學表示，他花費不少時間閱讀整個研究計畫，等待教授分配研究方向，但過了好幾天，教授都沒有分配任務。第三天，教授來信說，因為C同學還是新手，還不適合馬上接手具體研究工作，可以先從輔助性工作開始。

教授接著表示，他的研究目前已到一個階段，有三個人需要感謝，但因他工作實在太忙，所以請C同學幫忙購買三張價值250元的禮品卡，買好後先拍照上傳然後再將禮卡寄給教授，好讓教授感謝這些幫忙人的辛勞。教授同時給C同學傳來一張電子支票 ，上面的數字是1000元，而且有某銀行的名字，教授說，這包括禮品卡的費用和C同學跑腿的勞務費。

C同學很快先將支票存到父母為他新開的銀行帳戶，看到1000元入帳。當天晚上，他連夜到教授指定的連鎖店購買三張禮品卡，並將禮品卡拍照傳給教授。

萬萬沒有想到，C同學第二天再去查看銀行帳戶時，發現前一天存進的1000元已不翼而飛。他向銀行詢問，行員告訴他，支票已被發出人取消。C同學馬上聯絡那位教授，再也不得回覆。

C同學日前在和同學聚會時講到遭遇，才得知「教授邀請做研究」的並非只有他一個，另一位同樣是今年入讀名校的同學，也收到多所大學「教授」做研究的邀請電郵，只是那位同學有已在名校讀大三的親戚，說這些年都不時收到類似教授信函「邀請有償做研究項目」其實都是騙局。這位同學也確實在大學中查到教授名字，但進一步查詢教授的電子郵件，才發現真假教授電子郵件的細微差別，躲過受騙。