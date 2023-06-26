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華人社區嘆安養設施不足 理想機構難尋

記者啟鉻／洛杉磯報導
社區華裔人士表示，華裔社區有規模的安養設施不足，無法滿足華裔年長者安養需求。圖為安養院命案案發社區。（記者啟鉻／攝影）
社區華裔人士表示，華裔社區有規模的安養設施不足，無法滿足華裔年長者安養需求。圖為安養院命案案發社區。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧市近日發生老人安養院年長者遭護工謀殺案。社區華裔人士表示，目前有部分華人年長者較難找到理想的安養設施，認為華裔社區有規模的安養設施不足，無法滿足華裔年長者安養需求。

近日，地產經紀袁立功受兩位華人年長夫婦之託，為他們尋找安養設施。他表示，老先生和太太年屆九旬，子女都在美東工作。子女本來希望接二老到美東的一家安養設施，但老人因在南加住久了，更喜歡這裡的天氣且熟悉當地環境，最終決定留在南加州。

袁立功說，兩位老人最開始希望能在華裔社區找到有規模的安養中心，可是在南加幾個熟悉的華裔社區找到大型的安養設施很難。為了照顧老人家生活習慣，或者周圍有華人長者能夠互相交流的環境，也是不太容易。如果選擇一些小型的家庭式安養設施，又擔心提供服務不完善，無法滿足兩位老人的需要。

目前在艾爾蒙地市老人公寓的王女士表示，華人社區缺乏大型的安養設施。王女士和先生都已年逾七旬，時常到日間老人中心參加活動。她注意到部分老人已經活動困難，需要找人護理。但由於華人社區缺乏大型安養設施，這些老人也覺得無奈。如果華人社區有規模較大的安養設施，提供華人喜歡的傳統飲食、文化環境及健身娛樂方式，就在好不過了。

華人 華裔 南加

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