猴痘病例驟增 洛縣衛生局建議高風險族群檢測、打疫苗

洛縣猴痘病情，以令人擔憂的速度上升。（美聯社）

洛縣衛生局（LA County Department of Public Health）警告，猴痘 （mpox）病例增加快速。相比上個月平均每周不到一例，過去一周出現六起新病例，疫情 翻倍的速度令人不安。

KTLA 5電視台報導，過去被稱為monkeypox的猴痘，主要通過與液體、共用床上用品或衣服等密切接觸，或通過親吻、咳嗽和打噴嚏產生的呼吸道飛沫等方式傳播。

衛生官員指出，感染猴痘的一些症狀包括面部、身體和生殖器上出現皮疹或類似丘疹、水泡的異常潰瘍，伴隨發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛與淋巴結腫脹等。

在6月，也就是同志驕傲月（Pride month）之前，相關單位鼓勵感染猴痘風險較高的族群接種疫苗 。去年疫情爆發時，引起當地同志、雙性、跨性別、酷兒（LGBTQ+）社區關注。

衛生官員再次強烈建議採取下列行動：

檢測：官員稱，任何出現與上述相關症狀者，都應尋求醫療援助，接受檢測。

疫苗接種：猴痘疫苗可降低罹患嚴重疾病風險，有助限制傳播。它適用於任何人與跨性別、同志等，在大型公共活動中與他人發生性行為或密切性接觸，從事商業性交易行為、愛滋病感染者，或這些群體的性伴侶者。

相關單位建議注射兩劑疫苗，以獲得最佳保護，但目前並不建議使用加強疫苗。公共衛生官員正與醫療健保提供者和社區組織合作，應對猴痘疫情死灰復燃的問題。

官員解釋，「目前正加強監測，進行染疫者疫調，以查明潛在的感染源，防止疫情進一步傳播。」他們並指出，集體應對對於減輕疫情至關重要。通過提高疫苗接種率，可最大程度的減少洛縣猴痘傳播，保護多元化社區的健康。

流動疫苗接種單位在本季的驕傲月活動中提供免費疫苗接種。更多消息可上http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/，或致電1-833-540-0473。