9歲美式足球運動員 獲6位數代言合約

Ghalee Wadood Jr.在父親陪同下簽下合約。（取材自KTLA社群截圖）

洛杉磯 地區的9歲少年Ghalee Wadood Jr.近日與運動代理商Family 4 Life簽訂6位數的姓名、形象與肖像權合約（NIL），成為Youth Football League中的新傳奇。父親Ghalee Wadood Sr.說，兒子什麼運動都愛，足球 、籃球、田徑、空手道特別拿手，雖然拿下大合約，但仍希望兒子能夠按部就班，不要被現有成就衝昏頭。

歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）2015年創立Youth Football League，之後培養出不少職業足球NFL 的好手，如JuJu Smith-Schuster與Daiyan Henley。不過年紀才9歲的Ghalee Wadood Jr.能夠那麼年輕就拿下代言合約確實罕見，部分因為他的表現傑出，去年剛加入聯盟就拿下年度MVP，部分也因為Wadood家族在足球界本來就頗有名望。

第一年打球就能拿下MVP，就算是Youth Football League也破了先例，因為他們多半不會給第一年的新手如此殊榮，顯示父親所言屬實，兒子的確有足球天分。不過Ghalee Wadood Jr.自己倒不太瞭解這份合約的意義，只是對於大筆收入很開心。

Ghalee Wadood Sr.告訴KTLA，面對即將開打的新的賽季，他希望兒子在賽場表現優異，但也能過上正常童年生活。最重要的是，不管是否拿到大合約，都要勤加練習，也不要因為太早來到的成功而昏了頭。