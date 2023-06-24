百萬枚1分幣終於找到買家 賣方對成交價「相當滿意」

John Reyes 6月初在岳父故居發現100萬枚1分銅製硬幣，幾經波折後終於找到買家。（取材自KTLA截圖）

John Reyes 6月初在岳父故居發現100萬枚1分銅製硬幣，幾經波折後終於在上周找到買家，因為對方不只是看中表面的價值，還瞭解這批硬幣背後的意義。他與妻子Elizabeth Reyes為了紀念岳父的心意，留了幾枚當作紀念，希望家族能夠將祖父照顧後人的心意留存於心。

當夫妻兩人發現這批硬幣時，根本不知道該如何處理，洛杉磯 與內陸帝國的銀行都不肯收，但在KTLA報導後，要求購買的訊息卻如潮水般湧來，多到夫妻倆根本無法全數回應。John Reyes強調，每一封信函都是心意，但是數量真的太多，恕他們無法一一回覆。

至於賣價，夫妻希望兩倍於面額的1萬元，但最後的成交價他們不能透露，「但是我們相當滿意」，買主是誰也不能透露，因為買家不想像John Reyes一樣被媒體疲勞轟炸。運走的過程相當順利，比當初他們運回家時快了很多，但對他們而言，這件事總算是了結了。

找到這批硬幣是個意外，卻也是個麻煩，終於送走百萬枚1分硬幣後，John Reyes說他們終於放下心頭重擔，既能達成先人的願望，又能幫硬幣找到珍惜它們的人。