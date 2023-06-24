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洛交通局 要自建地鐵交警 節省22%成本

記者楊青／綜合報導
洛杉磯大都會交通局董事會決定，未來將新建地鐵交通警察管理治安，不再委託合同執法機構管理。（圖：李若提供）
洛杉磯大都會交通局董事會決定，未來將新建地鐵交通警察管理治安，不再委託合同執法機構管理。（圖：李若提供）

從20世紀90年代以來一直由洛杉磯市和縣警局負責的洛杉磯地鐵公交安全執法將有重大改變，洛杉磯大都會交通局董事會本周決定未來新建地鐵交通警察管理治安，不再委託合同執法機構管理治安。

這項由洛杉磯大都會交通局董事會首席執行官Stephanie Wiggins提出的議案，建立1個擁有自己警官、調查員和特別行動小組的都會警察局，執行洛杉磯大都會地鐵系統的安全巡邏。交通局董事會22日以11票贊成、0票反對、1票棄權的結果通過。

決議案通過之後，相關籌備部門將在2024年1月向董事會提交具體計畫書，由董事會最後投票是否要建立自己的地鐵警察局；2024年11月提交關於招募人員以及與現有執法部門和消防部門互助協議報告。

洛縣縣政委員暨交通局董事巴格（Kathryn Barger）認為，這是30多年來洛杉磯大都會地鐵安全執法的重大改變，需要非常謹慎，無論如何，決議案現在還未進入最後確定的階段。

如果在2024年獲得批准，它將終止洛市和洛縣警局的巡邏合同。從90年代開始，兩個部門一直負責洛杉磯大都會火車、車站和公共汽車的安全執法。

洛縣縣政委員韓珍妮也認為，董事會在制定新的計畫前需要更多信息，更何況這是一個事關千家萬戶安全的巨大轉變。

節約成本是此次董事會通過新議案的關鍵之一。從7月1日開始，洛杉磯交通局要爲合同執法單位支付1億7300萬元。 地鐵董事會表示，如果建立自己警察部門將花費1億3540萬元，節省成本22%。

不過，對於乘客和民眾來說，他們更關心的是安全執法是否得力。根據報告，現任執法部門近期對犯罪猖獗的B線輕軌麥克阿瑟公園／西湖站（MacArthur Park/Westlake B Line）進行密集打擊行動正發揮作用。今年4月，該車站發生了3起攻擊犯罪事件，第7街地鐵站發生了7起，威爾希爾／佛蒙特站（Wilshire/Vermont Station）7起。

今年1到4月，地鐵上手機被盜被搶頻發，搶劫案總數從2019年同期的116起上升到2023年的136起。整個大都會公交系統在這4個月內發生了178起嚴重襲擊事件，而2019年同期為98起。其中地鐵和輕軌4個月發生了109起嚴重襲擊事件，是2019年同期報告的51起的兩倍多。

大多數襲擊事件涉及患有精神疾病的乘客向公交車司機吐口水，或者憤怒的乘客向司機投擲瓶子，乘客攻擊乘客的事件也不少。

Metro在20世紀90年代有自己的警察，1997年改為由洛市和洛縣警局擔任巡邏執法。部分縣政委員指出，現在的議案並非新想法，以前曾經如此，因為覺得需要改進，才改用市縣警方執法，現在重返原點需要謹慎。

地鐵站 洛杉磯 大都會

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