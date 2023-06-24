洛交通局 要自建地鐵交警 節省22%成本

洛杉磯大都會交通局董事會決定，未來將新建地鐵交通警察管理治安，不再委託合同執法機構管理。（圖：李若提供）

從20世紀90年代以來一直由洛杉磯 市和縣警局負責的洛杉磯地鐵公交安全執法將有重大改變，洛杉磯大都會 交通局董事會本周決定未來新建地鐵交通警察管理治安，不再委託合同執法機構管理治安。

這項由洛杉磯大都會交通局董事會首席執行官Stephanie Wiggins提出的議案，建立1個擁有自己警官、調查員和特別行動小組的都會警察局，執行洛杉磯大都會地鐵系統的安全巡邏。交通局董事會22日以11票贊成、0票反對、1票棄權的結果通過。

決議案通過之後，相關籌備部門將在2024年1月向董事會提交具體計畫書，由董事會最後投票是否要建立自己的地鐵警察局；2024年11月提交關於招募人員以及與現有執法部門和消防部門互助協議報告。

洛縣縣政委員暨交通局董事巴格（Kathryn Barger）認為，這是30多年來洛杉磯大都會地鐵安全執法的重大改變，需要非常謹慎，無論如何，決議案現在還未進入最後確定的階段。

如果在2024年獲得批准，它將終止洛市和洛縣警局的巡邏合同。從90年代開始，兩個部門一直負責洛杉磯大都會火車、車站和公共汽車的安全執法。

洛縣縣政委員韓珍妮也認為，董事會在制定新的計畫前需要更多信息，更何況這是一個事關千家萬戶安全的巨大轉變。

節約成本是此次董事會通過新議案的關鍵之一。從7月1日開始，洛杉磯交通局要爲合同執法單位支付1億7300萬元。 地鐵董事會表示，如果建立自己警察部門將花費1億3540萬元，節省成本22%。

不過，對於乘客和民眾來說，他們更關心的是安全執法是否得力。根據報告，現任執法部門近期對犯罪猖獗的B線輕軌麥克阿瑟公園／西湖站（MacArthur Park/Westlake B Line）進行密集打擊行動正發揮作用。今年4月，該車站發生了3起攻擊犯罪事件，第7街地鐵站 發生了7起，威爾希爾／佛蒙特站（Wilshire/Vermont Station）7起。

今年1到4月，地鐵上手機被盜被搶頻發，搶劫案總數從2019年同期的116起上升到2023年的136起。整個大都會公交系統在這4個月內發生了178起嚴重襲擊事件，而2019年同期為98起。其中地鐵和輕軌4個月發生了109起嚴重襲擊事件，是2019年同期報告的51起的兩倍多。

大多數襲擊事件涉及患有精神疾病的乘客向公交車司機吐口水，或者憤怒的乘客向司機投擲瓶子，乘客攻擊乘客的事件也不少。

Metro在20世紀90年代有自己的警察，1997年改為由洛市和洛縣警局擔任巡邏執法。部分縣政委員指出，現在的議案並非新想法，以前曾經如此，因為覺得需要改進，才改用市縣警方執法，現在重返原點需要謹慎。