洛縣縣屬地最低時薪上調至16.9元 多市發布通知

洛縣轄區的最低時薪從2023年7月1日起上漲至每小時16.90元。（商業事務部DCBA官方公告）

由於通膨和生活成本增加，加州 許多縣市的最低時薪 標準將在2023年7月1日再次迎來一波上調。不少地方縣市已發布更新公告，並要求雇主張貼在員工的工作場所顯眼位置，違者將受罰。

加州從2023年1月1日起規定員工的最低時薪為每小時15.5元，雖然這次沒迎來州級別的調動，但南加不少地方縣市在今年7月1日開始都有所動作。

洛縣縣屬地（unincorporated Los Angeles County）的最低時薪將從每小時15.96元上漲至16.90元，洛杉磯 市則上漲至每小時16.78元，除此之外的一些重點城市中，巴沙迪那市（Pasadena）上漲至16.93元，聖塔蒙尼卡市（Santa Monica）上漲至16.90元，馬里布市（Malibu）上漲至16.90元，西好萊塢市（West Hollywod）上漲至18.86元。

值得注意的是，許多要求最低工資高於州最低工資的地方法令，特別規定了該市或縣法律何時涵蓋在該管轄範圍內工作的員工。比如洛杉磯縣的勞工條例對其管轄範圍內每周工作至少2小時的員工擁有管轄權，即使雇主位於該縣以外地區，因此雇主應審查其雇員所屬各個行政縣屬地，以確保遵守各地方的要求。

正常來講，地方的最低工資標準不得低於加州的標準，而城市的最低工資不得低於該城市所屬縣屬地的標準。而不少人容易產生誤解，洛市的最低工資為何可以會低於洛縣，因兩地是各自獨立。

律師劉龍珠表示，加州最低工資適用於所有尚未頒布自己的最低工資條例的地區。儘管州最低工資也適用於這些特殊城市（洛杉磯、長堤、馬里布、巴沙迪那、聖塔蒙尼卡、西好萊塢等）的大多數工人，但這些城市正在實施新的最低工資條例，專門針對所在城市的醫護人員以及酒店工作人員。

小辭典／洛縣縣屬地

洛杉磯縣內有88個建制城市，每個城市都有自己的市議會。不屬於這些城市的地區被視為洛縣縣屬地（Unincorporated Los Angeles county），這些地區由洛縣管轄。

洛縣有65%以上屬於洛縣縣屬地，民眾可以前往https://www.lavote.gov/apps/precinctsmaps查詢工作地是否在洛縣縣屬地。