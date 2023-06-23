我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

洛縣縣屬地最低時薪上調至16.9元 多市發布通知

記者金維多/洛杉磯報導
洛縣轄區的最低時薪從2023年7月1日起上漲至每小時16.90元。（商業事務部DCBA官方公告）
洛縣轄區的最低時薪從2023年7月1日起上漲至每小時16.90元。（商業事務部DCBA官方公告）

由於通膨和生活成本增加，加州許多縣市的最低時薪標準將在2023年7月1日再次迎來一波上調。不少地方縣市已發布更新公告，並要求雇主張貼在員工的工作場所顯眼位置，違者將受罰。

加州從2023年1月1日起規定員工的最低時薪為每小時15.5元，雖然這次沒迎來州級別的調動，但南加不少地方縣市在今年7月1日開始都有所動作。

洛縣縣屬地（unincorporated Los Angeles County）的最低時薪將從每小時15.96元上漲至16.90元，洛杉磯市則上漲至每小時16.78元，除此之外的一些重點城市中，巴沙迪那市（Pasadena）上漲至16.93元，聖塔蒙尼卡市（Santa Monica）上漲至16.90元，馬里布市（Malibu）上漲至16.90元，西好萊塢市（West Hollywod）上漲至18.86元。

值得注意的是，許多要求最低工資高於州最低工資的地方法令，特別規定了該市或縣法律何時涵蓋在該管轄範圍內工作的員工。比如洛杉磯縣的勞工條例對其管轄範圍內每周工作至少2小時的員工擁有管轄權，即使雇主位於該縣以外地區，因此雇主應審查其雇員所屬各個行政縣屬地，以確保遵守各地方的要求。

正常來講，地方的最低工資標準不得低於加州的標準，而城市的最低工資不得低於該城市所屬縣屬地的標準。而不少人容易產生誤解，洛市的最低工資為何可以會低於洛縣，因兩地是各自獨立。

律師劉龍珠表示，加州最低工資適用於所有尚未頒布自己的最低工資條例的地區。儘管州最低工資也適用於這些特殊城市（洛杉磯、長堤、馬里布、巴沙迪那、聖塔蒙尼卡、西好萊塢等）的大多數工人，但這些城市正在實施新的最低工資條例，專門針對所在城市的醫護人員以及酒店工作人員。

小辭典／洛縣縣屬地

洛杉磯縣內有88個建制城市，每個城市都有自己的市議會。不屬於這些城市的地區被視為洛縣縣屬地（Unincorporated Los Angeles county），這些地區由洛縣管轄。

洛縣有65%以上屬於洛縣縣屬地，民眾可以前往https://www.lavote.gov/apps/precinctsmaps查詢工作地是否在洛縣縣屬地。

加州 洛杉磯 最低時薪

上一則

南加海岸藻華現象嚴重 海獅海豚大批死傷

下一則

南加5月房市續強 獨立屋價量齊揚

延伸閱讀

車牌字母數字 隱含車主喜好訊息

車牌字母數字 隱含車主喜好訊息
紐約市外賣郎7月中調時薪 最低近18元 2025年達19.96元

紐約市外賣郎7月中調時薪 最低近18元 2025年達19.96元
法廊快報／民事案、刑事案 如何區分?

法廊快報／民事案、刑事案 如何區分?
富豪聚落馬里布 房價硬挺

富豪聚落馬里布 房價硬挺
馬里布槍手 判囚119年

馬里布槍手 判囚119年
開價近5000萬 馬里布波浪屋36年來首賣

開價近5000萬 馬里布波浪屋36年來首賣

熱門新聞

兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶