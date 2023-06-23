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南加海岸藻華現象嚴重 海獅海豚大批死傷

編譯胡立宗／綜合報導
2023年6月初擱淺在海灘上的海獅。（海峽群島海洋與野生動物研究所提供）
2023年6月初擱淺在海灘上的海獅。（海峽群島海洋與野生動物研究所提供）

南加海岸過去20年來已經發生過五次大規模的嚴重藻華現象，藻類大量繁殖造成生物食入的軟骨藻酸（domoic acid）不斷累積，小型的魚蝦還沒問題，但是大量進食魚蝦的海獅、海豚、鳥類等大型動物，體內的軟骨藻酸超過所能承受的範圍，便會引發疲倦、嘔吐等身體不適，嚴重者更可能出現腦部受損，導致方向迷失與記憶喪失。

發現中毒的海生動物，遊客千萬別靠近，因為聯邦法規已經禁止，該做的反倒是通知動保單位，前來評估擱淺的海獅、海豚的身體狀況，確定牠們是否能夠恢復，一般而言，病情輕微的三、四天就能回到海裡，嚴重的可能出現腦部受損或死亡，而且軟骨藻酸造成的腦部損傷是不可逆的，因此動保人員也難以救治。

國家海洋暨大氣總署（NOAA）的統計顯示，單是6月份第一周就有數百隻海獅與60多條海豚中毒身亡。動保團體之一的「海峽群島海洋與野生動物研究所」（Channel Islands Marine & Wildlife Institute）表示，代表藻華的紅潮（Red Tide）出現以來，每天的通報數至少30至60件，需要援助的動物每天至少30頭以上。紅潮一般好發於春季與秋季。

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