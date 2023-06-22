我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

疫後首訪洛 美魔女李芳雯驚呼被小費嚇到

記者王若然／洛杉磯報導
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲得離譜。（李芳雯提供）
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲得離譜。（李芳雯提供）

台女星李芳雯，雖已58歲，面容保養得非常好，身材更像18歲，被稱為「凍齡美魔女」。她平時熱愛生活，喜歡四處旅遊，洛杉磯就是她最愛的旅遊地之一，幾乎每年都要來一次。因疫情四年耽誤後，李芳雯近日得以再度光臨洛杉磯，她卻被這裡的物價嚇得不輕，還直呼小費漲得離譜。

李芳雯介紹，疫情四年沒來，這次來了明顯感覺通貨膨脹嚴重，東西比以前貴很多。她還吐槽，受通膨影響，小費也要給的比從前多。她說，最近去一家店按摩，兩個小時50元，但小費卻要給30元。她記得以前小費一般給15%，而現在一般餐館都要給20%。

近幾年加州物價飛漲，連明星都紛紛喊貴。例如台女星李蒨蓉（Melody）去年來美，就感歎物價好貴，在臉書上表示，美國三杯珍珠奶茶就要25美元，在漢堡店的四人份套餐就要80美元，讓她忍不住直呼在美國吃速食也很有壓力。而她前往美國當地的超市買日常用品，隨便買一點就要100元美元，讓她很震驚。

來洛杉磯陪女兒讀書的陶晶瑩也曾感歎美國物價昂貴，只能精打細算過生活。陶晶瑩本打算為即將升大學的女兒買棟房子，但房價卻直線上升；花低價買的房子又在郊區，怕不安全。她還歎息這裡的珍珠奶茶價格是台灣的三倍，她與女兒只能喝便宜的水。平時也不太敢去外面吃，以自己採買下廚做飯為主。

美國近幾年通貨膨脹，民眾最直觀的除了物價上漲，服務業小費也上漲得誇張。許多服務業者時薪很低，依靠小費賺取大部分薪資。通膨下，服務業要求的小費也水漲船高。有調查發現，美國小費文化正在「變味」，存在強收小費、巧立名目收小費的情況，這讓不少美國民眾感到厭煩，給小費的頻率和數量反而下降。

根據理財網站Bankrate 6月發布的數據，約三分之二（66%）受訪者對小費持負面看法，其中41%受訪者認為，業者應向員工支付更高薪水，而非過分依賴小費。數據還顯示，只有65%的店內用餐者，肯定會給小費，低於四年前的77%；小費給總金額至少兩成的用餐者比率為44%，低於去年的50%。

洛杉磯 疫情 通貨膨脹

上一則

電子車牌安裝合法化 用途多元

下一則

台灣女星李芳雯遊洛杉磯 好市多遇竊賊

延伸閱讀

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包
批美國打台灣牌 中國官媒：對中華文明的挑戰

批美國打台灣牌 中國官媒：對中華文明的挑戰
陶晶瑩被黃子佼點名曾經交往 她回應曝光了

陶晶瑩被黃子佼點名曾經交往 她回應曝光了
自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

熱門新聞

銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

存5200元變2500…內陸華女花3個月每天打客服追回

2023-06-15 02:20

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕