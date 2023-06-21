華翁遇襲 洛市亞裔女想協助被非裔人士恐嚇

在洛杉磯華埠，一位華翁無故被一名非裔攻擊，臉部腫起，華翁用紙捂著臉。（受訪者Lynn Nguyen提供）

6月16日在洛杉磯華埠 ，亞裔女Lynn外出時目睹一位非裔 人士猛襲正在踱步的華翁，並立即上前干預，結果引來了該人士謾罵，而被打華翁或因故選擇不提告，最後案件因缺少受害者而不了了之，打人的非裔被送往精神病院檢測。Lynn在社媒上分享了心路歷程，希望仇亞暴力能引起更多人的重視和對抗。

(世說新聞團隊)

6月16日上午8時30分，住在華埠的亞裔女性Lynn Nguyen在外出遛狗時，突然聽到來自馬路對面的尖叫，發現一位看似是非裔女子重拳打在一位華翁的臉上。Lynn指出，這個打人的非裔，雖然穿著裙子，畫著濃妝還帶著假髮，但從他健碩的身材以及聲音判斷，應該是男性。

根據Lynn的所見所聞，非裔在攻擊華翁前，雙方沒有任何的言語交流，華翁也沒有任何惹惱非裔人士的行為。Lynn說，因為看到有華人年長者被攻擊，她趕緊大聲喊住手。而打人的人也似乎被Lynn的見義勇為激怒，開始向Lynn咒罵，大喊「我要殺了你」，這讓Lynn感到十分害怕，並四處向路人和過往車輛求助。Lynn說，如果當時街上沒有路人，她可能也要被打。

危急關頭，Lynn看到一位認識的鄰居，鄰居是位身材高大的非裔男，並立即上前和打人的非裔人士周旋。Lynn用手機拍攝下許多現場畫面，包括打人的過程以及Lynn向洛杉磯縣警察 求助情況。

根據Lynn的錄像，警察到來後，打人非裔並沒有被立即逮捕，仍在街上遊蕩，並干擾路上的汽車。而被打華翁臉已經腫起一大塊，並且可能出血，在接受警察的調查時，一直用紙捂著臉。Lynn還說，這名被打的華翁不會說英文，他受到很嚴重的驚嚇，一直跟警察說想回家。

洛杉磯警察局（LAPD）向本報記者證實了本案，發言人Drake Madison表示，盡管警方此前已逮捕了嫌犯，但由於受害華翁決定不提告，只能將嫌疑犯送去精神院進行檢測，目前仍在調查中，最後可能會被釋放。Madison指出，如果受害者選擇不發聲，警察也愛莫能助。Lynn也表示，因為自己不是直接受害者，所以無法提告。

Lynn在華埠生活已經生活兩年半，這是她第一次目睹如此衝擊性的暴力事件，因為她在華埠圖書館工作，平時也會接觸許多老年華人，她難以想像自己認識的人若遭此暴行，該有多麼絕望。Lynn雖然尊重被打華翁的選擇，但也希望更多遭受種族歧視和暴力的亞裔能更勇敢地發聲，維護自己的權益，讓政府和社會能認知到問題的存在。

(世說新聞團隊製作）