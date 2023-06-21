我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

華翁遇襲 洛市亞裔女想協助被非裔人士恐嚇

記者陳開、子為/洛杉磯報導
在洛杉磯華埠，一位華翁無故被一名非裔攻擊，臉部腫起，華翁用紙捂著臉。（受訪者Lynn Nguyen提供）
在洛杉磯華埠，一位華翁無故被一名非裔攻擊，臉部腫起，華翁用紙捂著臉。（受訪者Lynn Nguyen提供）

6月16日在洛杉磯華埠，亞裔女Lynn外出時目睹一位非裔人士猛襲正在踱步的華翁，並立即上前干預，結果引來了該人士謾罵，而被打華翁或因故選擇不提告，最後案件因缺少受害者而不了了之，打人的非裔被送往精神病院檢測。Lynn在社媒上分享了心路歷程，希望仇亞暴力能引起更多人的重視和對抗。

(世說新聞團隊)

6月16日上午8時30分，住在華埠的亞裔女性Lynn Nguyen在外出遛狗時，突然聽到來自馬路對面的尖叫，發現一位看似是非裔女子重拳打在一位華翁的臉上。Lynn指出，這個打人的非裔，雖然穿著裙子，畫著濃妝還帶著假髮，但從他健碩的身材以及聲音判斷，應該是男性。

根據Lynn的所見所聞，非裔在攻擊華翁前，雙方沒有任何的言語交流，華翁也沒有任何惹惱非裔人士的行為。Lynn說，因為看到有華人年長者被攻擊，她趕緊大聲喊住手。而打人的人也似乎被Lynn的見義勇為激怒，開始向Lynn咒罵，大喊「我要殺了你」，這讓Lynn感到十分害怕，並四處向路人和過往車輛求助。Lynn說，如果當時街上沒有路人，她可能也要被打。

危急關頭，Lynn看到一位認識的鄰居，鄰居是位身材高大的非裔男，並立即上前和打人的非裔人士周旋。Lynn用手機拍攝下許多現場畫面，包括打人的過程以及Lynn向洛杉磯縣警察求助情況。

根據Lynn的錄像，警察到來後，打人非裔並沒有被立即逮捕，仍在街上遊蕩，並干擾路上的汽車。而被打華翁臉已經腫起一大塊，並且可能出血，在接受警察的調查時，一直用紙捂著臉。Lynn還說，這名被打的華翁不會說英文，他受到很嚴重的驚嚇，一直跟警察說想回家。

洛杉磯警察局（LAPD）向本報記者證實了本案，發言人Drake Madison表示，盡管警方此前已逮捕了嫌犯，但由於受害華翁決定不提告，只能將嫌疑犯送去精神院進行檢測，目前仍在調查中，最後可能會被釋放。Madison指出，如果受害者選擇不發聲，警察也愛莫能助。Lynn也表示，因為自己不是直接受害者，所以無法提告。

Lynn在華埠生活已經生活兩年半，這是她第一次目睹如此衝擊性的暴力事件，因為她在華埠圖書館工作，平時也會接觸許多老年華人，她難以想像自己認識的人若遭此暴行，該有多麼絕望。Lynn雖然尊重被打華翁的選擇，但也希望更多遭受種族歧視和暴力的亞裔能更勇敢地發聲，維護自己的權益，讓政府和社會能認知到問題的存在。

(世說新聞團隊製作）

非裔 警察 華埠

上一則

舊金山加大研究：遊民劇增 主因工作收入喪失

延伸閱讀

功夫巨星李小龍逝世50年 洛杉磯華埠隆重紀念

功夫巨星李小龍逝世50年 洛杉磯華埠隆重紀念
芝市槍聲頻傳 周末60中槍10死

芝市槍聲頻傳 周末60中槍10死
金山華埠迎六月節 未現遊客高峰

金山華埠迎六月節 未現遊客高峰
醫學常識及福利講座 6/25華埠登場

醫學常識及福利講座 6/25華埠登場
世說新聞╱女裝黑壯漢暴打華翁 路人介入結果...

世說新聞╱女裝黑壯漢暴打華翁 路人介入結果...
烏克蘭宣告南部戰線再奪回1村 俄稱邊境2州遇襲釀7傷

烏克蘭宣告南部戰線再奪回1村 俄稱邊境2州遇襲釀7傷

熱門新聞

銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
研究顯示，美國人愈來愈厭倦給小費。（Getty Images）

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

2023-06-14 02:18
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53
電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火