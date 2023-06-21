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內陸河濱突發野火 部分居民撤離

記者啟鉻／河濱報導
內陸河濱縣20日午後突發野火。（消防局官網）
內陸河濱縣20日午後突發野火。（消防局官網）

南加內陸河濱縣（Riverside）20日午後突發野火，目前燃火面積大約43畝，截至發稿為止尚未完全控制。火場周邊部分社區居民接到撤離令。

據河濱縣消防局表示，野火發生在門尼菲市（Menifee），接到火警報告是在當日午後約12時55分。名為「嘉巴尼野火」（Garbani fire）具體地點在市區嘉巴尼路26000號街區（26000 block of Garbani Road ），兩個小時後野火一度蔓延近50畝，僅有5%被控制。周邊部分社區居民已經接到撤離令，被要求儘快撤離。

據稱，火災最先發生在一個居民區，隨著野火面積擴大，警方對周邊部分街區居民下達撤離令，這些地點包括，Murrieta路東部Craig街以南居民區，以及Wickerd路北部English Court街區。Scott路和Bundy Canyon街北部居民區居民也接到撤離警報。官方表示，撤離警報即使在野火停止蔓延後，當消防員依舊在火場監控時，依然有效。為了儘快滅火，消防局動用了至少兩架滅火機。

同時，門尼菲市在當地的帕洛瑪谷高中（Paloma Valley High School ）設立災民收容中心，地點：31375 Bradley Road.

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