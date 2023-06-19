剛移民就失明 華女40歲學英語盲文逆轉人生

唐楚媛學會了10種樂器。（記者王若然／攝影）

眼睛是心靈的窗戶，海倫凱勒的散文「假如給我三天光明」家喻戶曉。無獨有偶，華人 唐楚媛40多歲時失明，那時她剛移民美國不久，對環境還不大熟悉，語言也不通，失明對她是致命的一擊。如今30年過去了，唐楚媛的人生卻也因為失明走上了另一條道路，她不僅精通英文，還挖掘了音樂特長，去在大學進修音樂，學會演奏約十種樂器，實現了人生的蛻變。

40歲視衰 醫生說無藥醫

唐楚媛是中國大陸湖南人，40歲時第一次來到美國。唐楚媛記得特別清楚，那是1988年4月8日，她來美國是為了與40年沒見的父親相會。唐楚媛出生不久，就與父親失聯了。直到1988年，父親來信邀請她來美國團聚。

見到父親後，唐楚媛很開心。當時她決定留在美國，並接來了留在國內的兩個女兒和丈夫。當生活開始變得美好時，唐楚媛的眼睛看不見了。

「我在別人家當保母，一天晚上在院子裡帶小孩，卻怎麼也看不見小孩子了。」唐楚媛回憶說。她當時並未在意。但後來她的視力明顯下降，去醫院檢查，被確診為「視網膜色素病變」（Retinitis Pigmentosa，RP）。醫生說，以後你恐怕要學盲文了。

文革失學 來美進盲校

唐楚媛回憶說，當時失落至極，「不想活了。」她說，簡直是「無路可走。」眼睛看不見，不能走；又不會英文，嘴巴張不了口。她開始去教會，在親友鼓勵下，下定決心靠自己，要學習盲文。她說，只能讓自己忙碌起來，學東西才能不被悲傷淹沒。

中文、英文有很大不同，中英盲文也有天壤之別。唐楚媛在中國大陸時，讀到高中就遭遇文化大革命，沒有機會繼續學習。來到美國後，一直做保姆，也沒有學習過英文。當時40多歲的她，只能先從學習26個英文字母 的盲文開始，一點點學起來。

唐楚媛先是在盲人學校學習盲文，在這裡她學習了近六年11個學期。盲文不僅要學字母、單詞，還要學習各式標點符號。學成後在老師建議下，她去了西洛杉磯 社區學院(West Los Angeles Community College)學習英文作為第二語言的盲文課。唐楚媛說，當時班上的學生英文都很好，很流利，學習起來也很快，而她只能慢慢來。在這裡學習了兩年之後，因為路途遙遠，她轉去較近的巴沙迪那社區大學，開始學習音樂專業。

上音樂班 僅她一個盲人

其實唐楚媛開始接觸樂器，始於她在盲人學校學習英文盲文時。當時她聽到音樂老師教授樂器，非常喜歡，但因為自己英文能力有限，不相信自己能夠學成。在與老師溝通後，她開始嘗試旁聽，跟不上老師講的課，她就默默錄音下來回家慢慢消化。

後來在巴沙迪那社區學院正式讀大學時，她真正開始進修音樂專業。在這裡學習，對她是更高級別的挑戰。因為這是面對普通人的專業，班上只有她一個盲人，20多名學生中她年紀最大。