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76歲盲女唐楚媛苦讀勤練 精通10種樂器

記者王若然／蒙特利公園市報導
正在讀聖經的唐楚媛。（記者王若然／攝影）
正在讀聖經的唐楚媛。（記者王若然／攝影）

在巴沙迪那社區大學學習民樂專業後，唐楚媛轉而朝著西樂方向發展，學會了薩克斯風，至今前前後後她會演奏約十種樂器，包括中高低音域的薩克斯風、西洋笛、中國笛、葫蘆絲、巴烏、大提琴、小提琴、二胡等。

除了上課 生活也豐富多彩

唐楚媛除了上課學習，生活中也很忙碌。她加入了「文藝之家」（後改名「博愛藝術團」），與幾個熱愛音樂的朋友經常到老人院等機構演出。唐楚媛說，當她跟別人一起演奏時很開心，幾乎達到忘我境界，讓她覺得生命有了意義。樂團的音樂也特別能感染觀眾，在老人院表演時，音樂一起，原本低著頭的老人都坐直身體，專注傾聽。唐楚媛還參加了「喜樂合唱團」，該合唱團都是殘障朋友，平時一起唱歌、演奏。

除了演出，唐楚媛又學習盲人電腦操作課，如今她會用電腦發郵件，搜索信息，甚至剪輯音頻製作節目。唐楚媛自發將藝術團表演的音頻剪輯在一起成為完整的一檔節目，她還上網搜索鼓掌音效加入其中，讓整個節目生動不少。

自費讀神學位 要讀66本書

唐楚媛讀的盲人學校以及後來巴沙迪那社區學院學習音樂以及盲人電腦的學費，都是政府資助的。2013年5月開始，閒不下來的唐楚媛開始自費攻讀神學位。她說，當時要讀66本書，每天學習十個小時，一天中幾乎沒有休息過。唐楚媛的丈夫描述那段時期她「睡著、坐著都在讀盲文。」後來在她的努力下，順利從神學院畢業了。

唐楚媛如今已年近76歲，當被問到，如果沒有失明會是怎樣的生活？唐楚媛說，應該會一直做保母吧。她說，也不會去學英文，更不會去讀美國的大學。眼睛失明後，唐楚媛活出了另一種人生。她說，有時完全沈浸在讀書、音樂演奏的快樂中，甚至「忘記自己是個盲人。」

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