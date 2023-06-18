僑務委員徐佳青 拜訪洛杉磯急難救助會

徐佳青與洛杉磯急難救助會的全體理監事會合影留念，也展示了他們致力於為受災群體提供幫助和支持的決心。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國 僑務委員長徐佳青6月17日（周六）拜會洛杉磯 急難救助會，期間雙方除了互相交流和分享經驗，也討論了曾經遇到的急救案例以及如何避免遭遇詐騙 的情況，各自分享了應對自然災害、事故和突發疾病等緊急情況的不同案例，並提出了關於如何提供及時有效救助的建議和經驗。

當日，徐佳青委員長還抽空訪問了南海岸中華文化中心暨爾灣中文學校等社區華人文化團體，並參加北美台商總會的會議，行程滿檔。

洛杉磯僑界急難救助協會的全體理監事均出席了會議，與徐佳青深入討論和交流。雙方就急難救助工作展開了合作探討，各自在應對自然災害、事故和突發疾病等緊急情況方面的不同案例。徐佳青對洛杉磯僑界急難救助協會在救助工作中的努力和成就表示讚賞，並提供了一些意見和建議。隨後洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君也代表協會與徐佳青互贈禮物。

洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君（右）代表協會與徐佳青互相贈送了禮物，以表達彼此之間的友好和合作。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青在分享案例時提到了自己在德國遇到的一起學生輕生案和在柬埔寨救援約300名台灣僑民的故事。除此之外，協會的成員們也分享了有關棘手案件，包括一位陸籍媽媽遭遇車禍，台籍爸爸插手反而使事態更加複雜的案例，以及在洛杉磯地區發生意外死亡的僑民無法聯繫到親屬的案例。

徐佳青分享了自己曾經遇到的案例，展示在急難救助工作中的實際挑戰和應對策略。（記者張庭瑜／攝影）

這些案例的分享也讓與會者能夠更加深入地了解在急難救助工作中可能面臨的各種複雜情況和挑戰。通過這些案例的討論，與會者可以互相學習，分享經驗和解決方案，以提高應對處理急難情況的能力，更好地為受災群體提供幫助和支持。

徐佳青也呼籲民眾在看到可疑信息時，可以上CoFact求證網進行核實。此外，在出行前先了解購買旅遊保險也很重要。除了增強公眾的防範意識，避免受到詐騙和不必要的損失。通過採取這些預防措施，人們可以更好地保護自己，並為急難救助工作提供更好的支持和合作。