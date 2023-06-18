洛縣卡森市家庭派對遭槍擊 8人中彈

洛縣卡森市17日凌晨發生槍擊案，8人中彈。（ABC7截圖）

洛杉磯 縣卡森（Carson）市17日（周六）凌晨在一個家庭派對上發生了槍擊 事件，至少有 8 人中彈，警局正在搜尋槍手，並於下午在卡森警站（Carson Station）召開新聞發布通報案情。

據洛杉磯縣警局（LASD）下午更新發布的消息，當在17日凌晨時分，至少有八人在卡森的一次集會上被中槍。警員們接到電話稱，凌晨12點05分左右，阿比拉街（1500 block of Abila Street）1500 號街區發生槍擊事件。當警察 趕抵現場時，發現了六名槍擊受害者，另外兩名槍擊受害者被街坊開車送往醫院。受害者年齡在16到29歲之間。

洛杉磯縣警局（LASD）南區巡警分局長 Myron Johnson 和安全街道運作科（Operation Safe Streets Bureau）巡佐 Richard Conti， 17 日（周六）舉行新聞發布會，說明卡森市槍擊事件細節。演講者包括局長 Johnson、站長Jones、卡森市長Lula Davis-Holmes。出席會議的還有來自洛杉磯縣警局、卡森市府經理辦公室、卡森市民選官員和洛杉磯縣消防局的工作人員等。

會議通報，6月17日大約凌晨12點05分，卡森市警站的警員接到一名槍擊受害者的求助電話，被派往卡森市阿比拉街1500號街區（1500 block of Abila Street）現場處理。

當警察到達時，找到五名槍傷受害者，他們的頭部、背部以及上身和下身都有不同程度的槍傷。警員們立即搶救，直到洛杉磯縣消防局人員接手。

現場的目擊者告訴警員，還有另外兩名槍擊案受害者，但在警察抵達之前，已被鄰居開車送往當地醫院。

大約在凌晨12點07分，警員又接到了第二通服務電話。電話顯示，一輛汽車撞上了卡森市馬丁街21800街區一處房產的磚擋土牆，距離阿比拉街位置約¼英里。當警員們到達時，他們找到了一名16歲的拉美裔男性，上半身受了槍傷。 車內還有兩名乘客，但沒有被槍擊中。