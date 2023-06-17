德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

洛杉磯市議員要求調查德州政府運送非法移民的行為是否犯法。（美聯社）

洛杉磯 四位拉丁裔市議員Eunisses Hernandez、Nithya Raman、Monica Rodriguez和Hugo Soto-Martínez，6月16日提出一項動議，要求洛市檢察長調查德州 州長艾伯特（Greg Abbott）包車將一群非法移民 從德州丟到洛杉磯時，是否犯下了人口販賣、綁架或其他罪行。

市議員們還呼籲洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）、加州檢察長邦塔（Rob Bonta）和美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）協同調查。

6月14日，一輛載有42名非法移民的巴士抵達洛市中心的聯合車站（Union Station），其中包括18名未成年人，有3名是嬰兒。市議員們指出，目前還不知道這些人是否自願來到洛杉磯，也不知道他們是否充分瞭解運輸的性質和目的地。市議員們指出，德州州長艾伯特的行為遭到了洛市領導人的廣泛譴責，認為這是為政治利益而對生命做出的非人性化對待。

「艾伯特的行為顯示出對人類生命的冷酷和領導力的缺乏，」市議員Eunisses Hernandez表示，「但在洛杉磯，我們會用尊嚴和同情心歡迎移民。」

Nithya Raman議員說，「艾伯特公然無視家庭和兒童，把人們當作棋子，這與我們洛杉磯市民的價值觀相悖。」 Raman議員感謝貝斯（Karen Bass）市長的領導，感謝她張開雙臂歡迎移民家庭，並敦促相關部門對德州州長的行為進行徹查。

「作為移民的女兒，這是在侮辱包括我父親在內的人們努力爭取的美國理想。德州政府的行為缺乏同情心和深思熟慮，是對弱勢家庭的廉價的政治利用，」議員Monica Rodriguez說。

市議員Hugo Soto-Martínez說，「共和黨州長們好像在比拚誰更有種族主義精神，這表明他們不能有效地治理。這些販運移民家庭事件應得到全面調查，揭露和問責德州政府所犯下的任何犯罪。」

上周，在非法移民被送至洛杉磯之前，洛市市議會通過一項動議，倡議洛市起草一項 「庇護城市 」（Sanctuary City）條例，該條例一旦通過，將禁止任何城市資源、財產或人力被用於聯邦移民的執法過程中。