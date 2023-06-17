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新增小東京、藝術區等站 洛市新捷運線正式啟用

洛杉磯訊
洛杉磯捷運新站正式開通，週末期間民眾可以免費搭乘各種公共交通設施。（abc7截圖）
洛杉磯捷運新站正式開通，週末期間民眾可以免費搭乘各種公共交通設施。（abc7截圖）

洛杉磯市中心新捷運線6月16日（周五）正式啟用，新線站點包括觀光客喜歡的小東京、百老匯站，以及華人常住城市阿蘇薩（Azusa）。該線總投資約18億元，歷時10年才於近日完工。洛杉磯交通局（MTA）也宣布，民眾可於6月16日（周五）至19日（周一）凌晨3時免費搭乘所有MTA公共交通設施。 

在過去，乘客原需在第七街（Seventh Street）/地鐵中心站（Metro Center ）轉乘E線和A線才能抵聯合車站（Union Station），而新捷運線增設的小東京/藝術區站（Little Tokyo/Arts District Station）、歷史百老匯站（Historic Broadway Station）和格蘭德大道藝術/邦克山站（Grand Avenue Arts/Bunker Hill Station），讓乘客可以直接從這些站點轉乘任一A線、E線列車直抵市區。

新的區域連接線由三個地下車站組成，使乘客可以在阿蘇薩（Azusa）和長提市（Long Beach）之間、東洛杉磯和聖塔蒙尼卡（Santa Monica）之間旅行，無需換乘。

隨著新線的開通，原先的L線將不再運行。原先由聯合車站到阿蘇薩的路段將成為A線的一部分，而由聯合車站到東洛杉磯的路段將成為E線的一部分。這個項目提供更便捷的單座乘坐體驗，預計能節省乘客不少通勤時間。而為了慶祝新線的開通，MTA也宣布將在6月16日至19日凌晨3時，乘客們可以免費搭乘所有MTA公共交通設施。

MTA發言人索特羅（Dave Sotero）表示，他們將原本的三條輕軌線路合併為兩條，希望讓民眾更輕鬆、更方便地穿越洛杉磯縣。為確保系統的安全，他們將配備執法人員、交通安全人員、清潔人員等工作人員，共同努力保持系統最高安全水平。

洛杉磯 MTA 百老匯

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