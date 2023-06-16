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洛縣委蘇麗絲：德州違背難民意願

洛杉磯訊
洛縣政委員蘇麗絲就德州非法移民巴士事件發表聲明。（聲明截圖）
洛縣政委員蘇麗絲就德州非法移民巴士事件發表聲明。（聲明截圖）

在德州長艾伯特（Greg Abbott）將非法移民送到洛杉磯市區，洛縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）發表聲明，德州政府違背難民意願將他們丟至洛杉磯。

該聲明指出，2021年，數千名無人陪伴的兒童越境進入美國，洛縣與拜登-賀錦麗政府合作，執行了一項特殊的人道主義使命，照顧這些弱勢兒童。任務結束後，8000多名兒童與他們的親人和援助者團聚。

聲明提到，隨著美國法典第42卷（Title 42）的取消，洛縣與當地合作夥伴合作，在尋求庇護者湧入地區時啟動了一項計畫。長期以來洛杉磯一直歡迎來自世界各地的難民。14日下午又接待了42名最近越過美國南部邊境的人，不是因為他們試圖要來洛杉磯。相反，德州政府違背他們的意願，租了一輛巴士把他們送到這裡。

當其他國家採用殘酷和暴力的方式來應對這場人道主義危機時，洛縣致力於與聯邦和州政府合作，確保獲得必要的支持來接納尋求庇護的人們，並為他們提供前往預定目的地的資源，包括支持尋求庇護群體行動的洛杉磯市。

聲明強調，拜登總統不斷表示，必須繼續努力建立一個移民制度，讓那些尋求美國夢的人茁壯成長。她會繼續與拜登總統站在一起，感謝他為來自薩爾瓦多、宏都拉斯、尼泊爾和尼加拉瓜的數千名移民提供臨時合法身分。國會現在比以往任何時候都更有責任，通過全面的移民改革政策，修復美國支離破碎的移民制度。（相關新聞見B2）

非法移民 洛杉磯 洛縣

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