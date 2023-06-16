德州偷渡客送洛城 首車40人抵達…洛市長痛批

從德州送往洛杉磯的40多名非法移民被帶到華埠的聖安東尼克羅地亞天主教堂。（ABC 7截圖）

6月14日晚上一輛受到德州 州長艾伯特（Greg Abbott）指示，從該州開來的大巴士將40多名非法移民 放到洛杉磯 聯合車站，受到洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）強烈譴責，她說抨擊共和黨領導人的做法，是將走線客當成「人球」（pawns）的「廉價」政治噱頭。

這些移民被帶到市區華埠（Chinatown）的聖安東尼克羅地亞天主教堂（St. Anthony’s Croatian Catholic Church），洛杉磯消防局（Los Angeles Fire Department）進行了健康檢查， 「人道移民權利聯盟」（Humane Immigrant Rights）也為移民提供幫助。

非營利組織「海地橋梁聯盟」（Haitian Bridge Alliance）表示，其中六名移民是海地人後裔，包括一家三口、兩名成年表親和一名成年人。 「移民捍衛者法律中心」（The Immigrant Defenders Law Center）也為他們提供幫助。總部位於德州的「格蘭德河谷天主教慈善組織」（Catholic Charities of the Rio Grande Valley）的代表也到達聯合車站提供幫協助。

「加州移民人權團體」（Coalition for Humane Immigrant Rights，CHIRLA）公關主任卡布雷拉（Jorge-Mario Cabrera）表示，總共有42名移民被送往該站點，其中有8名兒童，包括嬰兒和幼童。目前尚不清楚這些移民將採取何種途徑在加州尋求可能的庇護。卡布雷拉說，他們在巴士上23小時沒有食物或飲水，警察和消防員已將情況報告市長辦公室。

艾伯特在一份聲明中說，這是德州在洛杉磯下車的「第一輛移民巴士」（first bus of migrants）。 「由於拜登總統拒絕確保邊境安全，數千人從墨西哥非法越境進入德州，德州邊境小鎮不堪重負」。艾伯特在聲明中說，「洛杉磯是移民尋求前往的一個主要城市，尤其是該市領導人批准了其自行宣布的庇護城市地位。我們邊境社區處於拜登總統邊境危機的前線，德州將繼續提供這種急需的救濟，直到他做好工作，確保邊境安全。」

貝斯則回應，她的辦公室知道巴士到來，並準備在移民到達時迎接。鑑於最近在共和黨州長的命令下，全國各地都採取了類似的行動，她的辦公室一直在為這樣的時刻做準備。

貝斯在一份聲明中說，「一名美國民選官員在其廉價的政治遊戲中利用走線客作為人球，這令人憎惡。」

她補充說，「上任後不久，我已指示市政府部門開始計畫，以防洛杉磯成為共和黨州長們越來越喜歡的卑鄙噱頭的接收站。我們並未措手不及，也不會被嚇倒。現在，我們的應急管理、警察、消防和其他部門能夠在巴士行駛途中發現即將到來的移民客，並且在巴士到達之前已經與非營利合作夥伴一起動員起來。」

洛杉磯市議會上周批准了一項動議，指示各市政府部門採取必要措施，使洛杉磯正式成為移民庇護城市，此舉似乎使該市成為共和黨領導人的政治目標。（相關新聞見B2）