貝斯上任來…洛市：1/3遊民已獲安置

貝斯13日宣布，洛市已有1萬4000名遊民被安置。（記者王若然／攝影）

洛杉磯 市長貝斯日前宣布，自其上任的六個月來，已經安置超過1萬4000名遊民 ，約占總數的三分之一。

貝斯與其團隊向民眾展示了遊民安置的進程。今年3月時，她表示有4000名遊民住進了房屋，不過之後其團隊更正說，應該是8000名遊民。

洛杉磯市遊民服務局（Los Angeles Homeless Service Authority） CEO Va Lecia Adams Kellum表示，統計安置遊民的數量是有挑戰性的，因為延後性會導致實際安置遊民數比統計數字高。

這六個月間，共有1萬4381名遊民被安置，其中8726人是通過洛杉磯市遊民服務局安置的，1323名遊民是通過市長Inside Safe項目安置的，1591名是通過洛市宣布遊民緊急狀態後的撥款（emergency vouchers）安置的，1397名是通過其他租客優惠項目安置的，1344名被安置在永久房屋中。

在此前，洛市預估有4萬2000名遊民。目前已經安置的遊民數量約占總數的33%。貝斯此前提出的預算 分配中，共130億元的預算中，有13億用於解決遊民問題。