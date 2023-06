今日截止…西南航6折優惠 往返夏威夷僅168元

西南航空於6月13日推出六折優惠,限時三天,到6月15日截止。(截圖自西南航空官網)

隨著畢業季結束和暑期到來,許多人已開始籌畫旅行。西南航空(Southwest Airline)於6月13日推出六折優惠,限時三天,到6月15日(今日)截止。

該優惠適用於2023年8月15日到12月14日期間的航班,但不包括11月16日到11月27日這一區間的機票。該優惠只能用於購買單程或往返的「Wanna Get Away」和「Wanna Get Away Plus」類型機票,需要在西南航空官網預訂,優惠的截止時間為6月15日晚11時59分(Pacific Time)。六折優惠僅針對票價,不包含其他稅費。因為座位和日期有限,先買先得。

在洛杉磯留學的華人張小姐暑期正計畫前往西雅圖 遊玩,得知此優惠後她上網查詢,選擇了8月23日從洛杉磯國際機場 (LAX)出發、8月29日從西雅圖(SEA)返程的機票,發現往返最低票價稅後只要162元,張小姐覺得該票價在旅行旺季還是很優惠的。

張小姐還指出,根據她的研究,六折優惠還可以搭配「Companion Pass」(同行免費證)使用,張小姐此前用積分兌換了一張Companion Pass,可以免費帶另一人飛行。一位生活在加州的網友也表示,自己計畫在9月中旬和伴侶從洛杉磯去夏威夷 遊玩,如果將六折優惠搭配Companion Pass使用,往返直飛機票稅後僅需220元,相當於每人才110元。

根據記者在西南航空官網的查證,9月中下旬洛杉磯和夏威夷檀香山直飛往返的航班,在六折優惠後,稅後總價能低至168元,十分划算。