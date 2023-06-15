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存5200元變2500…內陸華女花3個月每天打客服追回

記者邵敏／洛杉磯報導
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

南加內陸李女士，幾個月前在某銀行存款5200元現金，之後卻被改成2500元，直接損失2700元。當事人認為自己蒙受不白之冤，經過長達近三個月的追討，日前銀行終於退款。

庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ）的李女士表示，5月底的一天，她意外發現帳戶上已返回這筆2700元。幾天後，她收到銀行信件，信中指出，經調查銀行決定返還被扣除的款項，但並沒有解釋具體細節。

兩個多月的討錢之路暫時畫上句號，李女士回憶期間艱辛，幾次泣不成聲。她表示3月13日，自己在該銀行櫃檯存入現金5200元，但銀行之後來電表示工作人員數錯錢，存款金額應是2500元，並在電話中得到李女士兒子的回覆後，銀行很快從帳戶上扣除2700元。

對於銀行此舉，李女士極力辯解，她認為，如果存款金額是2500元，櫃檯怎麼可能會數成5200元，「這個數據差額太奇怪，差幾百、幾十元還可以理解。」但銀行堅持主張，李女士百口莫辯，她兩次報警都沒有用，唯一的路就是致電銀行客服投訴。

事發後的幾個星期，李女士沒有去上班，天天撥打客服電話，每次通話耗時耗力，得到的答覆永遠都是「我們會記錄在案，進行調查 」。直到後來，客服都勸說李女士不要再打電話，她說那段時間非常無助。

因為客服投訴未得到及時處理，李女士再次前往庫卡蒙加牧場分行爭辯。該行經理表示，此事已在調查，並分析真相有兩個可能，一是工作人員貪污2700元，如果查清事實，將處分此人；另一個可能是，存款金額就是2500元，因工作人員數錯錢，收據也開成5200元。但客戶認為撿到便宜，拿著收據憑證要挾銀行賠錢，如果是這種情況，銀行會把2700元還給李女士，但此後將列為黑名單，註銷帳戶。

對於經理答覆，李女士怎麼想都覺得不對，她認為此事不僅關乎錢財，更關乎信譽、清白。李女士希望分享遭遇，「如果說我貪小便宜，我不會幾次報警，還要曝光自己，我有證據就一定要追究到底，我要證明無辜，不能因為銀行管理混亂、工作失誤，讓我蒙受不白之冤。」

4月底，李女士收到銀行郵件，指出經過調查，確定客戶只存了2500元，並表示到此結案。李女士回郵件認為處理不公，要求對方提供證據，或出示監控視頻，但銀行沒有回覆。李女士曾考慮請律師打官司，「但律師費要花多少錢，我不敢想像。」她最終決定狀告小額法庭，案件訂5月底開庭。

可就在開庭的前幾日，李女士意外發現帳戶上已返回2700元，幾天後她再次收到銀行信件，指出經過調查決定返回這筆金額，但沒有解釋其中緣由。雖錢已到帳，但為了證明清白，李女士如期參加開庭，她表示銀行並沒有派代表參加，因為當日沒有中文翻譯，開庭延期至8月。李女士說一定要討回說法，希望銀行解釋調查真相，但同時她也擔憂，銀行會不會再次扣除帳戶上的錢。

記者嘗試電話聯繫該銀行，沒有得到回覆，在銀行的社群帳號上留言詢問此案件，得到的回覆是，案件關係到客戶隱私，只有客戶本人才有權詢問。

社群 南加 隱私

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