街上突抱過路女 橙縣警追性騷男

在橙縣爾灣，一白男涉嫌在公共場合性騷擾並飛速逃離現場，警察目前正在通緝嫌犯。（爾灣警察局）

6月10日在橙縣 （Orange County）爾灣 地區，一個白男涉嫌在公共場合騷擾一位女性，並飛速逃離現場。監控視頻錄下全程，警察 通緝嫌犯，並尋求民眾幫助。

（視頻素材來源：爾灣警察局，記者子為後製）

根據爾灣警察局（Irvine Police Department）發布的消息，案件發生在6月10日白天，地點是爾灣的Scholarship路和Graduate路的交界處附近，作案過程被監控攝像拍到。根據監控，嫌疑是一個白人男性，駕駛一輛尼桑（Nissan）Sentra轎車，他將車停在路邊，下車後一路尾隨受害者， 並突然試圖從後面抱住受害者，還進行肢體騷擾，接著嫌犯立即跑回自己的車輛，並逃離現場。

截至發稿時間，嫌疑人尚未被抓捕，爾灣警察局正在尋求公眾的幫助。根據警方的描述，嫌疑人頭髮為紅色或棕色，身高在5呎10 吋至6呎左右，體重約160磅，年紀20歲出頭。案發當時嫌犯身穿灰色短袖T恤和黑色短褲，腳穿黑色人字拖。

如果公眾有任何關於嫌犯或本案的信息，請致電9497247244或電郵至[email protected]