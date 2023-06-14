公衛體系未爆彈 洛縣醫療債務達26億

洛縣醫療負債已成公衛體系一大問題。（取自insurancedelivered.com）

KFF Health News研究指出，全美超過1億人，即成人的41%，背負難以清償的醫療債務。洛杉磯縣的比例雖然只有10%、81萬人，過去12個月曾經發生過繳不起醫療費 用的問題，但是總額已經高達26億元。對於公衛體系來說，醫療債務簡直跟糖尿病、氣喘一樣是個長期負擔。

洛縣 公衛局最新的報告「Medical Debt in LA County: Baseline Report and Action Plan」指出，醫療債務不只嚴重影響未保險 者，高達26%的人受困於醫療債務，就算有醫保者也可能因為自付額太高、或保單不支付，而面臨難以清償的困境。

就算加州健保Medi-Cal的納保比例2024年可望達到92% ，但是納保人還是可能在勸誘之下接受不給付的醫療項目，因此背負債務。

公衛局報告指出，受影響最大的群體除了未保險或保險不足，還有低收入戶、黑人與拉美裔，一旦背上醫療債務，不只身體健康受到影響，心理健康也會下滑，甚至連住居、生活、取得處方藥與醫療服務都會受到衝擊。

公衛局官員、報告共同作者Naman Shah強調，醫療負債的問題遠比一般人認知的還要嚴重，簡直可以說是洛縣公衛體系的一大未爆彈。

對過去12個月曾經出現醫療費難以償付個案的分析發現，金額往往不高，在1000元以下的達31%，1000元至2000元的也有21.8%，兩者合計超過五成，顯示欠債金額並不高，但卻干擾生計。