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乾旱改善 專家：每過幾年來一次 仍要節水

記者王若然／蒙特利公園市報導
聖蓋博谷都會水局節約用水研討會。（記者王若然／攝影）
聖蓋博谷都會水局節約用水研討會。（記者王若然／攝影）

聖蓋博谷都會水局總經理Darin Kasamoto則表示，雖然乾旱大有改善，但人們仍需要節約用水。因為聖谷的乾旱並不是近幾年才開始的。乾旱有一個循環期，每過幾年就會來一次。

聖蓋博谷都會水局（San Gabriel Valley Municipal Water District）13日在蒙特利公園市召開新聞發布會及研討會，講解了目前南加州是否仍為乾旱狀態以及該水區涵蓋城市的用水情況。

聖蓋博谷都會水局是加州29個管理水資源的合同單位之一，其服務城市包含四個：蒙特利公園市（Monterey Park），阿罕布拉（Alhambra），西拉瑪德瑞（Sierra Madre）以及阿蘇薩（Azusa）。

南加州目前還處在乾旱狀態嗎？根據「聖蓋博盆地水資源管理局」（Main San Gabriel Basin Watermaster）的行政主管Tony Zampiello，聖谷相比前兩年的乾旱情況有所緩解，不過還未完全脫離乾旱，還要看明年的雨季降水量。

聖蓋博谷主要的供水來源是聖谷盆地，地下水占總供水量的80%，其餘20%來自加州政府的外部供水，即從北加或科羅拉多州通過管道運水。但是，每年20%的外來水供應量不能保證，有時多有時少，少的部分就要抽聖谷地下水補充。因此，平時保證一定的存儲水量，以備不時之需是很重要的。

聖蓋博谷都會水局所負責的四個城市中，近幾年因節水措施的推廣，用水量有所下降，但不是每個城市都達到了加州政府所設定的節水25%的目標。

Darin Kasamoto說，聖蓋博谷都會水局有很多更換舊設備的補助項目，不過申請率並不高。所有聖蓋博谷都會水局涵蓋城市的居民，不管收入高低都可以申請。

這些項目包括：節水洗衣機最高補助85元，節水馬桶最高40元，一個家庭最多可申請兩個；戶外灌溉控制器，一個最高補助80元，一個家庭最多申請兩個；雨桶，一個最高補助35元，一個家庭最多申請四個；土壤濕度檢測儀，最高可獲80元補助；旋轉澆水噴頭，每個最高可獲二元補助，每個家庭可申請30個；儲水罐，每個最高可獲補助250元至350元；新增水流監測器，最高可補助100元。

當天擔任演講嘉賓的包括，聖蓋博谷都會水局的經理Darin Kasamoto，聖蓋博谷都會水局董事Steve Placido，聖蓋博盆地水資源管理局行政主管Tony Zampiello，蒙市用水運作總監（Water operations supervisor）George Noriega，聖蓋博谷都會水局董事伍國慶（Mike Eng）擔任主持人。

蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）、吳紹榮（Vinh T. Ngo）、阿罕布拉市市長Adele Andrade等，也出席了當天會議。

聖蓋博 加州 蒙特利公園市

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