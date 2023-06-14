乾旱改善 專家：每過幾年來一次 仍要節水

聖蓋博谷都會水局節約用水研討會。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 谷都會水局總經理Darin Kasamoto則表示，雖然乾旱大有改善，但人們仍需要節約用水。因為聖谷的乾旱並不是近幾年才開始的。乾旱有一個循環期，每過幾年就會來一次。

聖蓋博谷都會水局（San Gabriel Valley Municipal Water District）13日在蒙特利公園市 召開新聞發布會及研討會，講解了目前南加州 是否仍為乾旱狀態以及該水區涵蓋城市的用水情況。

聖蓋博谷都會水局是加州29個管理水資源的合同單位之一，其服務城市包含四個：蒙特利公園市（Monterey Park），阿罕布拉（Alhambra），西拉瑪德瑞（Sierra Madre）以及阿蘇薩（Azusa）。

南加州目前還處在乾旱狀態嗎？根據「聖蓋博盆地水資源管理局」（Main San Gabriel Basin Watermaster）的行政主管Tony Zampiello，聖谷相比前兩年的乾旱情況有所緩解，不過還未完全脫離乾旱，還要看明年的雨季降水量。

聖蓋博谷主要的供水來源是聖谷盆地，地下水占總供水量的80%，其餘20%來自加州政府的外部供水，即從北加或科羅拉多州通過管道運水。但是，每年20%的外來水供應量不能保證，有時多有時少，少的部分就要抽聖谷地下水補充。因此，平時保證一定的存儲水量，以備不時之需是很重要的。

聖蓋博谷都會水局所負責的四個城市中，近幾年因節水措施的推廣，用水量有所下降，但不是每個城市都達到了加州政府所設定的節水25%的目標。

Darin Kasamoto說，聖蓋博谷都會水局有很多更換舊設備的補助項目，不過申請率並不高。所有聖蓋博谷都會水局涵蓋城市的居民，不管收入高低都可以申請。

這些項目包括：節水洗衣機最高補助85元，節水馬桶最高40元，一個家庭最多可申請兩個；戶外灌溉控制器，一個最高補助80元，一個家庭最多申請兩個；雨桶，一個最高補助35元，一個家庭最多申請四個；土壤濕度檢測儀，最高可獲80元補助；旋轉澆水噴頭，每個最高可獲二元補助，每個家庭可申請30個；儲水罐，每個最高可獲補助250元至350元；新增水流監測器，最高可補助100元。

當天擔任演講嘉賓的包括，聖蓋博谷都會水局的經理Darin Kasamoto，聖蓋博谷都會水局董事Steve Placido，聖蓋博盆地水資源管理局行政主管Tony Zampiello，蒙市用水運作總監（Water operations supervisor）George Noriega，聖蓋博谷都會水局董事伍國慶（Mike Eng）擔任主持人。

蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）、吳紹榮（Vinh T. Ngo）、阿罕布拉市市長Adele Andrade等，也出席了當天會議。