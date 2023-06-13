我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

金球獎易主 明年頒獎典禮如期舉行

編譯陳盈霖／綜合報導
金球獎換新東家。（取材自金球獎官網臉書）
金球獎換新東家。（取材自金球獎官網臉書）

ABC 7電視台報導，金球獎（Golden Globes）換新東家！

主辦金球獎（Golden Globes）的好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association，HFPA）宣布，已將與金球獎相關的資產、權利和財產，出售給金球獎製作公司Dick Clark Productions和Eldridge。此交易標誌著陷入困境的非營利組織好萊塢外籍記者協會將解散，停止運營。

根據新聞稿，這筆交易將促使金球獎基金會（Golden Globe Foundation）成立，該基金會將「延續好萊塢外籍記者協會與娛樂相關慈善捐贈的傳統歷史。」

第81屆金球獎將於2024年1月7日如期舉行，但主辦單位不再是好萊塢外籍記者協會，而是由新收購的Dick Clark Productions負責策畫、主持與製作。此一轉變，也將替金球獎打開更多商業機會。

好萊塢外籍記者協會主席霍恩（Helen Hoehne）說，「我們很高興能完成這項備受期待的交易，我們也從會員主導的組織，過渡到商業企業。」

自1944年以來，金球獎一直是好萊塢盛事。近年來，好萊塢外籍記者協會因其財務失誤，和缺乏非裔會員而飽受批評。2022年第79屆金球獎沒播出，也遭到業內許多人抵制。

儘管2023年金球獎重回頒獎舞台，但播出仍籠罩陰雲。如今頒獎典禮將由世上最大的現場活動娛樂製作公司Dick Clark Productions主辦，該公司還舉辦其他備受喜愛的節目，如時代廣場（Time Square）的跨年等。

該公司執行長，兼Penske Media執行長、創始人潘斯卡（Jay Penske）表示，「作為金球獎新管理人，我們的使命是通過電視直播打造最具活力的頒獎典禮。我們擁有一支優秀團隊，可發展這個標誌性品牌，吸引老、新觀眾支持這個每年娛樂圈盛事。」

金球獎 好萊塢 非裔

上一則

機上乘客不良行為激增 多因飛行前飲酒

下一則

借用社群照片作畫 假支票誆分潤 華女險上當

延伸閱讀

從宿敵變好兄弟 史特龍打趣自認輸給阿諾

從宿敵變好兄弟 史特龍打趣自認輸給阿諾
洛縣驕傲月遊行 彩虹旗飄揚

洛縣驕傲月遊行 彩虹旗飄揚
好萊塢演員家門口目睹凶殺案

好萊塢演員家門口目睹凶殺案
好萊塢暑期大片捧新秀 「小美人魚」拚出頭

好萊塢暑期大片捧新秀 「小美人魚」拚出頭
西好萊塢男子在自家車道上被槍殺 正與嫌犯交談

西好萊塢男子在自家車道上被槍殺 正與嫌犯交談
北好萊塢「驕傲月」遊行 展現愛與包容

北好萊塢「驕傲月」遊行 展現愛與包容

熱門新聞

案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

2023-06-06 17:32
南加小台北蒙特利公園市大年夜槍擊案雖然已經過去近5個月，但對周圍經濟的影響仍在繼續。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱多中餐館瀕臨關門 因槍擊或另有隱情？

2023-06-06 22:00
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養