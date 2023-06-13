金球獎易主 明年頒獎典禮如期舉行

金球獎換新東家。（取材自金球獎官網臉書）

ABC 7電視台報導，金球獎 （Golden Globes）換新東家！

主辦金球獎（Golden Globes）的好萊塢 外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association，HFPA）宣布，已將與金球獎相關的資產、權利和財產，出售給金球獎製作公司Dick Clark Productions和Eldridge。此交易標誌著陷入困境的非營利組織好萊塢外籍記者協會將解散，停止運營。

根據新聞稿，這筆交易將促使金球獎基金會（Golden Globe Foundation）成立，該基金會將「延續好萊塢外籍記者協會與娛樂相關慈善捐贈的傳統歷史。」

第81屆金球獎將於2024年1月7日如期舉行，但主辦單位不再是好萊塢外籍記者協會，而是由新收購的Dick Clark Productions負責策畫、主持與製作。此一轉變，也將替金球獎打開更多商業機會。

好萊塢外籍記者協會主席霍恩（Helen Hoehne）說，「我們很高興能完成這項備受期待的交易，我們也從會員主導的組織，過渡到商業企業。」

自1944年以來，金球獎一直是好萊塢盛事。近年來，好萊塢外籍記者協會因其財務失誤，和缺乏非裔 會員而飽受批評。2022年第79屆金球獎沒播出，也遭到業內許多人抵制。

儘管2023年金球獎重回頒獎舞台，但播出仍籠罩陰雲。如今頒獎典禮將由世上最大的現場活動娛樂製作公司Dick Clark Productions主辦，該公司還舉辦其他備受喜愛的節目，如時代廣場（Time Square）的跨年等。

該公司執行長，兼Penske Media執行長、創始人潘斯卡（Jay Penske）表示，「作為金球獎新管理人，我們的使命是通過電視直播打造最具活力的頒獎典禮。我們擁有一支優秀團隊，可發展這個標誌性品牌，吸引老、新觀眾支持這個每年娛樂圈盛事。」