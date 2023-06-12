鐵路事故死亡激增 洛縣將改善平交道

NBC 4電視台報導，加州 公用事業委員會（California Public Utilities Commission）近期發布年度鐵路安全報告（Annual Railroad Safety Report）指出，加州與鐵路相關事故逐年增加。

北好萊塢（North Hollywood）鐵軌上，5月下旬有一人被撞死。調查人員說，該人所在的區域，禁止行人通行。

而就在事故發生幾天前，太陽谷（Sun Valley）發生類似事件。一人在Coldwater Canyon Ave.和Raymer Street附近死亡。此外，一輛汽車 於4月時，在210高速公路沿線平交道上遭火車追撞，駕駛人逃跑。

該報告稱，「2021-2022財年，加州有796起鐵路相關事故，高於前一財年的727起。」聯邦數據更顯示，洛縣 從2020年至去年，鐵路相關死亡人數激增。

根據一項旨在幫助消除鐵路和公路交叉路口危險的計畫，加州每年獲得數百萬元。公用事業委員會表示，洛縣優先計畫列表中之一，是第110街和111街的斯萊特路（Slater Ave.）交叉口。這個十字路口沒有主動警告裝置。

該機構表示，該地點並無死亡紀錄，但附近居民稱，鐵軌上經常有垃圾、大件物品與人員。

I-Team調查團隊發現改進這個十字路口工作還有一段時間。加州交通廳（Caltrans）數據顯示，斯萊特路的十字路口改進計畫，將耗資超過99萬1000元，2025年完工。

聯邦鐵路管理局（Federal Railroad Administration，簡稱FRA）告訴I-Team，下個月將在全州派遣團隊檢查平交道口。

根據FRA，鐵路通道定位應用程式（Rail Crossing Locator App）允許緊急響應人員和公眾訪問FRA的公路-鐵路平交道口資料庫和各種地圖等功能。