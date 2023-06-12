員工留任稅收抵免遭誤導 牟利盜個資

國稅局呼籲，謹防涉及「員工留任稅收抵免」的誤導性宣傳，避免個資被盜用。（取材自Pixabay.com）

美國國稅局 （IRS）日前發出警示，提醒企業提防涉及「員工留任稅收抵免」（Employee Retention Credit，簡稱ERC）的誤導性宣傳，一些推廣者企圖利用業主的ERC申請牟利，或盜取納稅人信息。

ERC是由聯邦政府在2020年推出的稅收措施，旨在鼓勵符合條件的雇主在新冠疫情期間保留員工。這項措施允許符合條件的雇主，減免雇用員工期間支付的部分工資稅，但此抵免的計算方式較為複雜，取決於受經濟環境影響的季度內支付的工資金額和雇主的員工數量。

在國稅局日前公布的「12條骯髒騙術」的清單中，「員工留任稅收抵免申請」排名首位，成為詐騙 分子透過廣告吸引不符合條件的企業，指導他們申請與該抵免相關的大額退稅 。但事實上是為了收集和盜用納稅人的個資，或賺取申請費用。

國稅局表示，近期持續觀察到一系列涉及ERC的激進廣播、郵件和網路宣傳廣告，這些推廣者嚴重地歪曲和誇大符合抵免資格人群的事實。他們通過誤導性宣傳賺取暴利，讓那些申請該抵免的企業面臨申請被拒，或需償還抵免額的風險。

國稅局已加強這類抵免的審計和刑事調查工作，並對提出不當申領的納稅人採取後續行動。想要申請此項抵免的企業、免稅組織和其它機構，在申請前需仔細了解該項目的限制條件。任何不當申領員工留任稅收抵免的企業，須退還抵免額。

一些需要特別留意的詐騙訊號包括：主動提及「簡易申請流程」的陌生電話或廣告；推廣者在幾分鐘內就確定企業是否符合抵免資格；申請抵免額需要支付大筆預付費用；根據申領ERC的百分比收取費用；在對企業本身的稅務狀態沒有任何討論之前，推廣者就聲稱被推銷的企業符合申請資格；推廣者故意遺漏關鍵細節，只給出廣泛論調，表明所有雇主都符合申請資格，無需評估雇主的具體情況。