華裔民選官員協會新理事就職 蔡班達獲頒年度市民

蘇麗絲帶領部分美國華裔民選官員協會的理事會成員宣誓,恪盡職守,勤政愛民。(記者子為/攝影)

美國華裔民選官員協會(Chinese-American Elected Officials,簡稱CEO)6月9日舉行新一屆理事會就職典禮和表彰晚宴(Installation & Awards Dinner),眾多南加州 的華裔民選官員齊聚一堂,互相交流,恪盡職守,共同打造更美好社區。

CEO2023至2024年理事會(Board of Directors)主席為鑽石吧市(Diamond Bar )市長周柏華(Andrew Chou),副主席包括蒙特利公園市議員饒影凡(Yvonne Yiu)、約巴林達(Yorba Linda)前市長黃瑞雅(Peggy Huang)、鑽石吧(Diamond Bar)代理市長劉珝林(Stan Liu)。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)致詞表示,過去三年對亞裔社群 是艱困時期,先是新冠疫情煽起了仇亞情緒和升高了仇恨犯罪,後來是災禍連連,美中關係高度緊張、蒙市大規模槍擊案,乃至佛州立法禁止中國人買地等等。趙美心表示,因為這些挑戰,華人需要反抗,亞裔應更積極參與政治,為自己的社群發聲。例如在舞星舞廳槍案發生後,蒙市政府全力救災有效處理,民間出現了像蔡班達(Brandon Tsay)這樣的英雄,她感到驕傲。

趙美心表示,過去三年對亞裔社群是艱困時期,亞裔需要參與政治為社群發聲。(記者子為/攝影)

洛杉磯縣政委員蘇麗絲(Hilda L. Solis)主持了CEO新屆理事會宣誓就職儀式,她指出,自己所代表的第一區內有許多亞裔人口比例較大的城市,像蒙市和阿罕布拉市(Alhambra)等。她感謝所有亞太裔領袖們的付出,他們有效地領導了地方政府和配合縣府工作。蘇麗絲表示未來會努力確保縣政府為亞太裔社群創造更好的條件,包括更好的教育和工作機會等。

CEO現任主席周柏華表示,希望在任的民選官員們能維護市民的權利,追求公平公正,不僅是亞裔社群,所有的少數族裔和社群都應團結在一起,

晚宴還頒發了獎項,年度市民(Citizen of the Year)頒發給了奪槍英雄蔡班達,年度社區夥伴(Community Partner of the Year)頒發給了拉丁裔領袖水資源教育項目(Water Education for Latino Leaders, WELL),年度商業夥伴(Business Partner of the Year)頒發給了西海岸園藝家(West Coast Arborists),終生成就獎頒發給了美軍退役少將蔡馬克(Mark Toy)。

奪槍英雄蔡班達當選「年度市民」,他希望每個人都能成為更好的公民。(記者子為/攝影)

蔡班達在獲獎後表示,自己的成就和社區密不可分,他並非代表個人領獎,而是代表整個亞裔社區。個人的一個舉動都有可能改變別人的一生,他希望每個人都能成為更有責任感的公民。

出席晚宴的其餘嘉賓還包括:聯邦眾議員Grace Napolitano、洛杉磯縣估值官Jeffrey Prang、加州參議員Susan Rubio、加州眾議員方樹強(Mike Fong)、加州參議員Bob Archuleta、加州眾議員羅達倫(Evan Low)等。