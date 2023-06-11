加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

今年在南加買特斯拉 電動車，最高補助可拿到1萬5000元，假設用當前一輛入門Model 3價格約4萬240元計算，若消費者申請補貼成功，最低可用2萬5240元就能入手特斯拉。

「2022年降低通膨法案」出台，美國收緊了對電動車的補貼政策，目前只有十幾款電動車有資格獲取聯邦的稅收抵免。特斯拉本周在官網宣布，在調整了電池供應鏈後，所有版本的Model 3車型，現在均有資格享受7500元的新能源汽車聯邦所得稅抵免。該消息也得到聯邦政府網站的確認。

聯邦政府規定2023年或之後購買的全電動、插電式混合動力以及燃料電池電動汽車，均有可能享受稅收抵免。其中新車最高7500元，二手車最高4000元。民眾可以通過https://www.fueleconomy.gov/feg/tax2023.shtml網站，查看心儀的車是否符合要求。

與此同時，加州 CVRP（Clean Vehicle Rebate Project）能源補貼激勵措施，從2023年1月12日起重啟了對特斯拉的退稅 資格。根據申請人的年收入和其他一些要求（例如必須是新車且在加州註冊上牌，里程數小於7500哩）提供最高7500元的退稅額。值得注意的是，符合資格的車輛必須在購買或租賃後90天內申請。民眾可以通過https://cleanvehiclerebate.org官網的計算器，算出最高可獲得多少退稅額。

如此一來，聯邦和加州的抵稅政策同時使用時，一輛Model 3入門款的價格可以從原價4萬240元降至2萬5240元。此優惠價格比買一輛豐田凱美瑞（Camry）的起步價2萬6320元還划算。

此外，由於空氣質量監管部門正積極向南加州居民提供一項激勵計畫，倡導購買電動汽車。南海岸空氣質量管理局（South Coast Air Quality Management District）在得到加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）4000萬元的資助後，將為符合條件的南加州居民提供高達1萬2000元的補貼，假設消費者也順利申請此補貼，省下的金額可能更高。此前，這項補貼上限只有9500元。