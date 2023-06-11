舊宅清出先輩珍藏百萬枚1分幣 整批脫手難

洛市舊宅地下室發現的100萬枚1分硬幣。（取材自KTLA）

洛杉磯 市Pico-Union 區一棟1900年代的舊屋暗藏玄機，主人過世後，晚輩想整理舊屋以便改裝再利用。但是John Reyes與妻子在整理過程中竟然發現岳父偷偷存了100萬枚以上的1分硬幣，原因是美國在1980年代將1分硬幣的材料由銅改成鋅，岳父覺得銅價會越來越高，因此大批買進1分硬幣，不過這對夫婦的大發現卻帶來苦惱而非財富。

John Reyes夫婦來自聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的安大略（Ontario），他們千辛萬苦才把硬幣由地下室的壁龕搬到地面，但卻發現洛市的銀行都不願意收，銀行甚至要他們千萬別搬來，因為金庫小到放不下。最後他們把大批硬幣搬回安大略，沒想到當地的銀行一樣不肯收。

最後John Reyes想起，某些珍奇硬幣可以賣到200萬元的事來，因此打算整批賣給尋寶者。沒想到貼到寄售網站OfferUp後，雖然有人跟他們聯絡，但都只要一部份，而不願意整批接手，因此這批百萬枚硬幣還放在庫房裡。

John Reyes告訴KTLA，岳父Fritz與他的兄弟是德國移民 ，生長於戰爭年代，因此對於物資特別看重，所以當一分要改成鋅製時，他們就開始大量兌換，希望留下一筆財富給後代子孫。

John Reyes說，他們很感謝岳父的用心，雖然目前有點麻煩，但一定能夠解決的，目前他們透過Instagram平台招標，但條件是要者自運，聯絡方式是在instagram.com/jdreyes01/留言。