蒙市上百商家申請低息貸款 幾乎都是亞裔

SBA洛杉磯地區主任Julie Clowe（前）說明優惠貸款相關政策，左為國會眾議員趙美心。（記者王若然／攝影）

為了幫助受蒙特利公園市 （Monterey Park）「舞星」舞社槍擊案影響的商家早日擺脫困境，聯邦小企業管理署（SBA）為受影響的商家提供低息貸款 。該貸款申請已經開放，不到一周時間裡有超過100戶商家登記註冊，幾乎都是亞裔 商戶。

為了鼓勵小企業申請貸款，SBA、國會眾議員趙美心（Judy Chu）、亞裔商業發展中心（PACE）以及蒙市市議員9日在蒙特利公園市召開記者會，介紹了這項貸款優惠政策。

SBA的這項低息貸款，提供給小企業的利率僅為3.3%左右，提供私人非營業組織的利率更低到2.3%左右，貸款期限最長為30年。小企業或非營利組織最高可獲貸款額為200萬元。SBA發言人及洛杉磯地區主任Julie Clowes表示，SBA將對申請人的財務狀況進行評估，對比他們槍案發生前後的財務狀況，以此決定商家是否符合要求。

SBA將在6月12至15日，上午11時至下午7時，在蒙市巴恩斯公園服務俱樂部（Service Club House）舉辦一對一諮詢服務，屆時將有華語、越南語、韓語、泰國語以及西語翻譯。

SBA與亞裔商業發展中心已經在6月5日至8日期間進行了第一輪的一對一諮詢服務，在此期間註冊的商家超過100家。Julie Clowes介紹說，每天約有20戶商家來諮詢，其中包括韓裔、華裔等亞裔商家，有理髮店、餐廳、街頭商戶等。隨著該貸款信息發布到社區，被更多人知道，來申請和諮詢貸款的商家也越來越多。

雖然一對一的諮詢服務在本月15日截止，不過這項低息貸款的申請截至明年1月5日。此外，不僅蒙市的企業可以申請這項貸款，凡是與蒙市商業有關聯的其他城市商家也可以申請。譬如供貨商在蒙市，店面在其他城市的商家，也可以申請。

國會眾議員趙美心介紹說，雖然不是第一個SBA因大型槍擊案提供專項低息貸款的案例，但這種情況還是很少見。她說，槍案發生後，加州及聯邦政府都對這裡的商業和社區給予了關懷，SBA的這項低息貸款將進一步幫助到商家。她十分鼓勵商家在6月12至15日期間去蒙市巴恩斯公園服務俱樂部（Service Club House）了解詳情。

與SBA合作的亞裔商業發展中心主席兼CEO Kerry Doi也鼓勵民眾前來了解這項貸款政策。他說，屆時將有多種語言幫助民眾了解這項政策，這些服務都是免費的。