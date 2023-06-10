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蒙市槍擊案後 副市長：估計60餘家廠商受衝擊

記者王若然／蒙特利公園市報導
位於「舞星」隔壁的「群興桂林米粉」店的生意大受影響。（記者王若然／攝影）
位於「舞星」隔壁的「群興桂林米粉」店的生意大受影響。（記者王若然／攝影）

蒙特利公園市「舞星」槍擊案已經過去半年了，但事件對社區和地方經濟的影響卻是長遠的。蒙市副市長黃泰平經過走訪調查，受槍擊案影響的小商戶約有60餘家，有一些商家還失去了回頭客。

聯邦小企業管理署（SBA）、國會眾議員趙美心（Judy Chu）、亞裔商業發展中心（PACE）以及蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）、市議員吳紹榮（Vinh T. Ngo）和饒影凡（Yvonne Yiu）9日召開記者會，會上介紹了SBA為受蒙市槍擊案影響的小商業及非營利組織低息貸款

黃泰平介紹說，槍擊案發生後，蒙市市府走訪了周邊的小商業，發現槍擊案發生地「舞星」舞蹈教室周圍的商業受影響比較大，蒙市其他地區的小商業受影響較小，初步估計大約有60家商戶受槍擊案影響較大。

他同時也提到，一些比較受歡迎的商店，在槍擊案後逐漸恢復，顧客回流。但是，有一些人特別是老年人初期不敢出門，過段時間才出來。

「群興桂林米粉」（Traditional Guilin Noodles）坐落在「舞星」隔壁，受到槍擊案的衝擊特別大。該店店家老闆表示，槍擊案發生後，餐廳關閉了兩三周才重新開始營業。本來餐廳逐漸從疫情中走出，經營有諸多改善，卻又遇到「舞星」槍擊案，導致一些老顧客都不再光顧，客人下降了40%至50%。不過該店也表示，隨著時間流逝，餐廳業務量有了改善，最近提升了20%至30%。

「群興桂林米粉」2019年4月開張。據二代老闆介紹，這家店是媽媽的夢想。雖然目前餐廳還不能轉虧為盈，但仍想經營下去看看。目前餐廳有三位員工，兩位全職，一位兼職。

米粉店店主的兒子表示，生意受槍案衝擊影響很大。（記者王若然／攝影）
米粉店店主的兒子表示，生意受槍案衝擊影響很大。（記者王若然／攝影）

槍擊 蒙特利公園市 貸款

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