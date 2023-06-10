走出槍擊案傷痛 蒙市消費信心漸回籠

根據記者觀察，舞社附近部分商家的生意看上去有些蕭條，但是否因為受到槍擊案的影響，仍不得而知。（世說新聞團隊／攝影）

發生在蒙特利公園市 的大型槍擊 案雖然已過去近五個月，雖然對周圍經濟的影響仍在繼續，但信心漸漸回籠，生活在蒙市的張女士表示，自己只在槍案剛發生一周時不太敢在外就餐，現在早已無所畏懼，且住家附近一些人氣餐廳門口仍會大排長龍。

事實上，對於生意的影響，每個業者看法不一，雖然不少當地商戶已經到了倒閉邊緣。但也有業者透露，有些商家目前的窘境與槍擊案關係不大。

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世說新聞團隊記者6月6日走訪了槍擊案發生地舞星舞社周圍的商家，其中福州食品批發行的店員表示，他們店的生意雖然受了一些影響，但並不嚴重。聽說這次槍擊案，對附近餐館的影響更大。

根據記者觀察，舞社附近商圈內有部分商家的生意看上去有些蕭條，但是否因為受到槍擊案影響，仍不得而知。有知情人士透露，槍擊不像疫情，對於當地生意不是致命一擊，有部分餐館本身就有經營不善等的問題，比如營銷做的不到位，和槍案其實沒什麼關係。

亞裔商業發展中心PACE商業貸款 顧問彭依寧，在看到許多商家面臨的困境後表示，有餐廳在1月的槍擊案後，每天的營業額直接銳減約2/3。另據蒙市經濟發展部反饋，有不少中餐館的客人，在槍擊案發生後，取消了原本的訂餐計畫。

彭依寧非常鼓勵商家申請SBA的低息貸款，她提到，雖然商家的申請數量很多，不是每個人都能獲得貸款，但他們會盡最大努力協助商家申請，幫他們提交所需文件和資料。

該商業恢復中心會一直在巴恩斯公園營業到6月15日，除了低息貸款，受影響的小企業業者也可以向中心瞭解其他的援助方式，現場也提供中英翻譯服務。如果業者無法親自訪問中心，也可以在SBA的官網在線申請貸款：https://disasterloanassistance.sba.gov/。