華人留學生被跟 後車廂精品遭洗劫

竊賊身穿灰色運動衣。（圖：Vincent提供）

一位南加 州華人留學生Vincent近日在比佛利山 （Beverly Hills）購物時，在停車場車子被砸。車子後車廂內的奢侈品包包、衣服、眼鏡等商品全部被盜。Vincent在加州居住已六年，平日裡他異常小心，這次卻被砸車。當他回看車子後面的行車紀錄儀，發現自己早就一路被跟蹤。

影音來源：Vincent提供

Vincent說，5月17日下午1時左右，他在比佛利山的Rodeo Drive的LV和Gucci店裡買完東西，將商品放置後備箱後，再驅車20分鐘至比佛利中心商場購物。當時約下午2時25分進入那裡的停車場。結果當他3時15分購物結束回到車子附近時，意想不到的事發生了。

Vincent說，當他走到車旁，一名旁人告訴他他車子被砸了，並稱用手機錄下了歹徒砸車行竊的過程。Vincent此時打開後備箱，發現剛才在Rodeo Drive購買的東西全部被盜，價值約5000元。

之後Vincent撥打911，但被分配到非緊急線，等了十多分鐘無人接聽，他只好動身去警局報警。第二天，他又去了比佛利山警局報警。

在被砸的那一刻，Vincent就意識到自己可能被跟蹤。因為車上沒有電子設備，歹徒檢測不出來，而且商品放在後備箱裡被蓋起來，根本看不見，他也未曾在停車場內打開過後車廂，歹徒怎麼可能知道裡面有東西？

Vincent當晚回到家，查看了車後面的行車紀錄儀，竟發現在Rodeo Drive時就被嫌犯盯上；他從那裡離開時，對方的車子一直跟在他後面約50米處，一路跟他進了比佛利中心商場的停車場。而且歹徒的反偵查意識非常強，與Vincent的車一直保持二、三個車子的距離，且全程戴帽子和口罩，看不清臉，車子前面也沒掛車牌。

從路人拍下的影片，以及Vincent的行車紀錄儀可以看到，歹徒開一輛銀色大眾轎車，身材瘦削，身著一身灰色運動服，上身為帽衫，下身為短褲。影片中，歹徒將車窗砸開後，將車門打開，再將後車廂的物品分兩次搬空。得手後迅速開車逃離。Vincent說，警方表示歹徒開的車的車牌是偷來的。