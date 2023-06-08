我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

橙縣府辦公大樓外禁掛彩虹旗

洛杉磯訊
橙縣縣政委員會投票通過新政，橙縣政府部門辦公大樓外只能懸掛縣旗、州旗和美國國旗。（Getty Images）
橙縣縣政委員會投票通過新政，橙縣政府部門辦公大樓外只能懸掛縣旗、州旗和美國國旗。（Getty Images）

橙縣縣政委員會（Orange County Board of Supervisors）6日投票通過新政策，規定橙縣政府部門辦公大樓外只能懸掛縣旗、州旗和美國國旗。這意味著代表LGBTQ群體的彩虹旗，不被允許被掛在橙縣政府辦公大樓外。

在橙縣聖塔安那市（ Santa Ana ）的縣政委員會會議上，橙縣政委員們以三票支持、兩票反對的投票結果通過了這一決定。

該提案發起人橙縣政委員Andrew Do表示，這一新的旗幟政策與任何特定事業或社會議題無關，橙縣歡迎所有人，並且也一直這樣做。但他相信只有縣旗、州旗和國旗應該在政府大樓上飄揚，因為它們代表所有人，代表著美國價值觀：自由和人人平等。

會上，橙縣縣政委員Katrina Foley和Vince Sarmiento投出反對票。

Foley認為禁止在橙縣財產上升驕傲旗，是「向美國和世界傳遞了錯誤的訊息」。她表示，這不是關於（憲法）法律的問題，而是一個政治決策。作為美國第六大經濟體和加州第四大經濟體、作為迪士尼樂園的所在地、作為Vans的所在地、作為許多支持包容性並表達包容性的企業的所在地，他們支持驕傲月不是因為它具有分裂性，而是因為它具有包容性，代表著多樣性。

不過，新決議並不禁止在政府大樓內的私人區域展示任何旗幟。橙縣縣政委員Don Wagner表示，在縣政府工作的員工仍可以在辦公室懸掛任何旗幟，這屬於個人選擇，不代表政府言論。

投票期間，辯論雙方的十幾名示威者在橙縣行政大樓外鳴笛。來自橙縣LGBTQ 中心的活動人士表示，懸掛彩虹旗對提高社區知名度，以及打造一個安全友好的社區環境非常重要。在洛杉磯縣，縣政府大樓外首次升了彩虹旗，以慶祝2023年的「驕傲月」。

橙縣 投票 LGBTQ

上一則

已報稅者 須6月底前清欠款？

下一則

馬里布槍手 判囚119年

延伸閱讀

橙縣富樂頓7旬亞裔翁無懼胡椒噴霧 激烈反抗嚇跑2劫匪

橙縣富樂頓7旬亞裔翁無懼胡椒噴霧 激烈反抗嚇跑2劫匪
支持LGBTQ+兩動議 洛縣委會下周表決

支持LGBTQ+兩動議 洛縣委會下周表決
加州210萬無證客待裁決 橙縣2.3萬最多

加州210萬無證客待裁決 橙縣2.3萬最多
橙縣首屆全能教育文體節 政要出席

橙縣首屆全能教育文體節 政要出席
橙縣餐廳爆槍擊案 3亞裔受傷

橙縣餐廳爆槍擊案 3亞裔受傷
橙縣亞裔城市1餐廳爆發槍擊案 亞裔2重傷1輕傷

橙縣亞裔城市1餐廳爆發槍擊案 亞裔2重傷1輕傷

熱門新聞

鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

2023-06-06 17:32
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

2023-06-04 14:20
Brandi Tyau（右）和男友Robert Solis，兩人從南加州前往阿拉斯加與其他家庭成員出海度假遇遭海難。（美聯社）

國殤假阿拉斯加海釣 南加華女五人船難

2023-06-02 19:52

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器