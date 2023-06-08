橙縣府辦公大樓外禁掛彩虹旗

橙縣縣政委員會投票通過新政，橙縣政府部門辦公大樓外只能懸掛縣旗、州旗和美國國旗。（Getty Images）

橙縣 縣政委員會（Orange County Board of Supervisors）6日投票 通過新政策，規定橙縣政府部門辦公大樓外只能懸掛縣旗、州旗和美國國旗。這意味著代表LGBTQ 群體的彩虹旗，不被允許被掛在橙縣政府辦公大樓外。

在橙縣聖塔安那市（ Santa Ana ）的縣政委員會會議上，橙縣政委員們以三票支持、兩票反對的投票結果通過了這一決定。

該提案發起人橙縣政委員Andrew Do表示，這一新的旗幟政策與任何特定事業或社會議題無關，橙縣歡迎所有人，並且也一直這樣做。但他相信只有縣旗、州旗和國旗應該在政府大樓上飄揚，因為它們代表所有人，代表著美國價值觀：自由和人人平等。

會上，橙縣縣政委員Katrina Foley和Vince Sarmiento投出反對票。

Foley認為禁止在橙縣財產上升驕傲旗，是「向美國和世界傳遞了錯誤的訊息」。她表示，這不是關於（憲法）法律的問題，而是一個政治決策。作為美國第六大經濟體和加州第四大經濟體、作為迪士尼樂園的所在地、作為Vans的所在地、作為許多支持包容性並表達包容性的企業的所在地，他們支持驕傲月不是因為它具有分裂性，而是因為它具有包容性，代表著多樣性。

不過，新決議並不禁止在政府大樓內的私人區域展示任何旗幟。橙縣縣政委員Don Wagner表示，在縣政府工作的員工仍可以在辦公室懸掛任何旗幟，這屬於個人選擇，不代表政府言論。

投票期間，辯論雙方的十幾名示威者在橙縣行政大樓外鳴笛。來自橙縣LGBTQ 中心的活動人士表示，懸掛彩虹旗對提高社區知名度，以及打造一個安全友好的社區環境非常重要。在洛杉磯縣，縣政府大樓外首次升了彩虹旗，以慶祝2023年的「驕傲月」。