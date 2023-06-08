馬里布槍手 判囚119年

如達出庭時，頭戴隔離套（spit-hood）。（取自NBC）

2018年6月22日在馬里布溪州立公園 （Malibu Creek State Park）殺害藥劑研究員布達特（Tristan Beaudette）的殺手如達（Anthony Rauda），7日被法官宣判入獄至少119年（119 years to life，也就是他將老死監獄）。被害者布達特的遺孀為華裔醫師Erica Wu，案發時她服務於爾灣加大 醫院，其丈夫布達特被害時，他們的兩個女兒也在場。

如達今年46歲，7日宣判當天，他現身在洛杉磯 高等法院的法庭中。當時他坐著監禁椅（restraint chair），頭戴隔離套（spit-hood），這些措施通常用於防止罪犯攻擊別人，或朝人吐口水、咬人。如達5月26日被判殺害布達特二級謀殺罪名成立，以及三項企圖謀殺罪和五項二級商業盜竊（commercial burglary）成立。

三項企圖謀殺罪中包括兩項是針對企圖謀殺受害人的兩個女兒的。檢方所指控的一級謀殺罪，以及其他七項試圖謀殺罪，陪審團認定不成立。

宣判當天，洛杉磯高等法院法官Eleanor J Hunter起先宣布如達獲判142年；不過後來在與雙方律師討論後，稱她算錯了，改判監禁119年。Eleanor J Hunter表示，「這起案子令人不寒而慄。」她說如達不僅「冷血」還很奸詐，這很危險。

如達去年6月因在被關押時襲擊兩名警員被判三年零八個月監禁。之後他出庭時必須坐監禁椅，以防其再攻擊人。

隨審判結束，如達殺害布達特的更多細節也被曝光。根據CNS報導，布達特的小舅子（brother-in-law）在案發時也在附近露營。他當時聽到一陣砰砰的響聲，後來聽到布達特的一個女兒在哭。他看到布達特倒在血泊裡，他的兩個女兒，案發時一個二歲、一個四歲跪在爸爸身邊哭泣。